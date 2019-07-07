"Як 16-річна!": Струнка Ольга Фреймут захопила мережу фігурою в купальнику

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Ведуча поміркувала про старіння

Ольга Фреймут нечасто балує мережеву публіку пікантними кадрами і пляжними знімками, а робить наголос на витончені та вишукані образи, а також ділиться своїми міркуваннями і життєвою мудрістю. Тому нове пляжне фото викликало підвищений інтерес у її шанувальників в Instagram.

Ведуча разом зі старшою дочкою Златою Мітчелл відпочиває зараз на острові Балі. Саме там і було зроблено фото в купальнику. Ольга прикрила обличчя рукою від сонця і позує на піску на узбережжі Індійського океану.

Під знімком зірка вирішила поміркувати про старінні, а також розповіла цікаві подробиці про одну з найкрасивіших жінок в світовій історії.

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

"Імператриця Австрії Сісі була дуже гарною, іконою стилю. Альо в 34 роки заборонила фіксувати собі на портретах. Не хотіла розчаровувати шанувальників обличчя, яке торкається старість. Як я розумію Сісі, але сормитись собі з роками не варто. З віком знаходжу в обличчі нові риси, яких не було в юності. Впевненість, спокій, життєвий досвід. Хіба це треба ховати?" - поцікавилася вона.

Шанувальники знаменитості запевнили її, що Ольга виглядає просто приголомшливо, а фігура матері твоїх дітей і зовсім привела їх у захват.

"Олю, ви прекрасні", "Як 16-річна дівчинка! Супер!", "Худишка. Щастить же!", "Фреймут, Ви така витончена", "Ви відмінно виглядаєте", "Красунечка", "З такою природною красою і ховати нічого!", "Вам нічого приховувати, адже Ви бездоганна!", "Прекрасна фігура, мама трьох", - не приховували захоплення фоловери.

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До речі, 13-річна Злата також вирішила не відставати від зіркової мами і показала пару пляжних знімків, в тому числі в купальнику.

Донька Ольги Фреймут Злата Мітчелл (instagram.com/zlata_mitchell)

Раніше Ольга Фреймут показала свій відпочинок в американській Санта-Барбарі.

Нагадаємо, що Ольга Фреймут поділилася зворушливим фото у вінку, а також на руках з донечкою Євдокією, зроблене в мальовничих Карпатах.