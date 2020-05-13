Наш кабанчик: Холостяк-9 Добринін і його обраниця розчулили підрослим кошеням-"дитиною"

Микита Добринін і Даша Квіткова (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Микита і Даша зворушили фоловерів новим відео з домашнім улюбленцем

Переможці шоу Холостяк-9 Микита Добринін і Даша Квіткова продовжують проводити час на домашній самоізоляції. При цьому Даша зізналася, що з першим днем послаблення карантину вже встигла відвідати перукаря та косметолога, чого їй так не вистачало раніше. Також пара вирішила зайнятися здоров'ям свого "пухнастика" - кошеня на прізвисько Каспер. Нагадаємо, що трохи більше місяця тому Добринін здійснив мрію своєї обраниці і подарував їй на карантині кошеня. Даша навіть розплакалася від щастя. А ще заінтригувала фоловерів: "Микита сказав, що це кошеня буде нашим тренуванням перед дітками".

Тепер ледь не кожен день Холостяк-9 зі своєю обраницею розчулюють шанувальників фото і відео з новим членом сім'ї. І "тренуються стати батьками".

Як з'ясувалося, днями домашній улюбленець зіркової пари відсвяткував свій день народження - Касперу виповнилося 3 місяці. Перед тим як відправиться до ветеринара Микита і Даша зважили кошеня. І весь процес підготовки відобразили на відео. На кадрах видно, як сильно Квіткова прив'язалася до нового пухнастого улюбленця. Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Микита Добринін і Даша Квіткова відзначають "день народження" Каспера - кошеняті вже 3 місяці

Тим часом Даша Квіткова опублікувала новий пост, в якому поскаржилася на недобросовісних рекламодавців. Новий життєвий досвід підштовхнув Дашу на важливі міркування - "Вас будуть вважати поганим і злим, якщо ви не будете робити так, як потрібно іншим".

“На днях до мене звернулася компанія, яка хотіла замовити рекламу. В одному з повідомлень вони вказали наступне: «Ми брали рекламу в одне блогера @имячеловека, за таку суму... (припустимо 10 тис грн), так от реклама не окупилася, ми в мінусі, так і у нас продукт для певної аудиторії. Хочемо знижку».

На це повідомлення я відповіла спокійно, сказавши про те, що це некоректно (як мінімум) називати ім'я блогера, розголошувати його гонорар, так і писати про те, що у нього погано зайшла реклама. Тим більше, що я не запрошувала ці дані. Якщо у вас є обмежений бюджет, вам з цього і варто починати: «Ми ось така компанія, у нас ось такий бюджет. Були б дуже раді, якби ви пішли на зустріч».

Все. Такий лист навіть звучить приємніше. Я м'яко відмовила у співпраці (справа не в знижці), так як не впевнена, що про мене потім так писати не будуть. Загалом, закінчилося все тим, що я залишилася поганою людиною, який відмовився від співпраці", - ділиться досвідом Квіткова.

Нагадаємо, Віка з Холостяк-10 в напівпрозорому платті вразила бездоганним total black.