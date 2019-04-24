Вишукані леді: Слава й Віка з НеАнгелів підкорили точеними фігурами на вечірці Viva! Бал

Слава Камінська і Віка Смеюха стали одними із запрошених гостей гламурної вечірки Viva! Бал, яка відбулася 23 квітня у Києві. Солістки поп-групи НеАнгели продемонстрували відмінне почуття стилю, хоча і прийшли в кардинально різних за характером образах.

Так, Слава Камінська вибрала для світської тусовки елегантний і навіть діловий образ. Співачка з'явилася перед камерами в брючному костюмі чорного кольору. Слід зазначити, що такий вибір дуже вигідно підкреслив спортивні форми виконавиці. Також доповнила образ класична біла сорочка, яку Камінська застебнула до останнього гудзика під горло. Справжня бізнес-леді!

Образ Камінської довершують туфлі-човники на шпильці. Зачіска – великі локони і проділ на одну сторону. А також насичений вечірній макіяж з акцентом на червоні губи.

Стильні Слава Камінська і Віка Смеюха (фото: instagram.com/babaslavka)

Віка вибрала більш жіночну" комбінацію, а саме – сукню оригінального крою. Плаття складається з двох частин чорних прозорих вставок і твідової провідної частини, а також накидка на плечі. Свій образ солістка групи НеАнгели також доповнила чорними туфлями. А от зачіска – трендовий сьогодні ефект мокрого волосся. І якщо у Слави макіяж зроблений з акцентом на губи, то у Вікі – а на очі.

Красуні Слава й Віка з НеАнгелів

Нагадаємо, що вечірку Viva! Бал відвідала також Катя Осадча – телеведуча програми "Світське життя" не змогла пропустити настільки яскравий світський захід. Для світського вечора Осадча також вибрала оригінальний образ. Перед камерами ведуча позувала в пишній спідниці з фатину, доповнивши її суворим чорним жакетом.

Також відзначимо, що раніше Слава з НеАнгелів викликала "пожежу" в мережі відвертим фото в купальнику.