Вишукана богиня: Настя Каменських перевтілилася в Леді Ліліт

Настя Каменських за останні кілька днів змусила говорити про себе ледь не всі українські ЗМІ. Так, українська співачка відправилася на відпочинок в Париж, де по приїзду відразу ж ще раз спровокувала чутки про свій роман з Потапом.

З Парижа Каменських показувала свої ранкові пробіжки на тлі визначних пам'яток, і походи по музеях, і нічні прогулянки... А також анонсувала і представила свій новий довгоочікуваний кліп на україномовну пісню "Обіцяю".

Нагадаємо, що в новій відеороботі Каменських приємно здивувала і вразила шанувальників цілою серією перетворень у героїнь всесвітньо відомих картин художників. Співачка показала образи Мони Лізи, Фріди Кало, Олімпії і навіть Дівчину з перловою сережкою. Фанати Насті поспішили відзначити, що цей кліп можна переглядати декілька разів і знаходити в ньому нові деталі.

Звичайно ж, після прем'єри виконавиця продовжує засипати шанувальників різними фото зі зйомки. На своїй instagram-сторінці Настя Каменських показала кілька бекстейдж-фото.

При цьому найбільший захват викликало фото Насті в образі рудоволосої Леді Ліліт – картина англійського художника-прерафаэлита Данте Габріеля Россетті.

Настя Каменських в образі Леді Ліліт (фото: instagram.com/kamenskux)

Картина Россетті - Леді Ліліт

Шанувальники Каменських прийшли в захват від такого образу. Також багато хто поспішив залишити свої різні відгуки про пісню. Цікаво, що деякі порівняли її з співачкою Сєдоковою.

Пісня просто ВАУ!

Настуня, ви чудові!

Просто клас, шикарна робота, молодець!

Богиня!

Який вишуканий образ, Настя! По-справжньому красиво і незвично!

Дуже гарна пісня!!! Подобається, що це пісня по-українськи!

На Сєдокову схожа тут))

Я думала це Сєдокова)

Чому раптом стала на Сєдокову схожа?)))

Дуже гарна пісня! Круто, що вона українською мовою, СПАСИБІ!

Дуже крутий кліп, просто естетичне задоволення отримуєш, і ви в кожному образі шалено гармонійні і ніжні. Присутня природна сексуальність без краплі вульгарності! Тепер це у мене ваш улюблений кліп і пісня!

Дуууже красива ви!

Витончена красуня!

Боже, яка гарна жінка, королева!

Настя, ви з Олексієм написали чудову пісню!!! Відмінну!!!! А цей кліп, на мою думку, кращий з того, що ви знімали раніше!

Бекстейдж-фото

Нагадаємо, раніше Настя Каменських захопила елегантністю в Парижі. Співачку навіть назвали "справжньою парижанкою".