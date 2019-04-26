Вишукана богиня: Настя Каменських перевтілилася в Леді Ліліт

Каменських шанувальники почали порівнювати з Анною Седоковою
Настя Каменських за останні кілька днів змусила говорити про себе ледь не всі українські ЗМІ. Так, українська співачка відправилася на відпочинок в Париж, де по приїзду відразу ж ще раз спровокувала чутки про свій роман з Потапом.
З Парижа Каменських показувала свої ранкові пробіжки на тлі визначних пам'яток, і походи по музеях, і нічні прогулянки... А також анонсувала і представила свій новий довгоочікуваний кліп на україномовну пісню "Обіцяю".
Нагадаємо, що в новій відеороботі Каменських приємно здивувала і вразила шанувальників цілою серією перетворень у героїнь всесвітньо відомих картин художників. Співачка показала образи Мони Лізи, Фріди Кало, Олімпії і навіть Дівчину з перловою сережкою. Фанати Насті поспішили відзначити, що цей кліп можна переглядати декілька разів і знаходити в ньому нові деталі.
Звичайно ж, після прем'єри виконавиця продовжує засипати шанувальників різними фото зі зйомки. На своїй instagram-сторінці Настя Каменських показала кілька бекстейдж-фото.
При цьому найбільший захват викликало фото Насті в образі рудоволосої Леді Ліліт – картина англійського художника-прерафаэлита Данте Габріеля Россетті.
Настя Каменських в образі Леді Ліліт (фото: instagram.com/kamenskux)
Картина Россетті - Леді Ліліт
Шанувальники Каменських прийшли в захват від такого образу. Також багато хто поспішив залишити свої різні відгуки про пісню. Цікаво, що деякі порівняли її з співачкою Сєдоковою.
Бекстейдж-фото
Нагадаємо, раніше Настя Каменських захопила елегантністю в Парижі. Співачку навіть назвали "справжньою парижанкою".