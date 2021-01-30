Відомий український актор розповів правду про відпочинок на Мальдівах: ідеальне місце?

Відпочинок на Мальдівах (ілюстративне фото: canva.com)

Відомий український актор Єгор Крутоголов поділився враженнями від відпочинку на Мальдівах. Артист нещодавно повернувся з відпустки, яку провів із сім'єю на екзотичних островах. Також він зізнався, що поїхав у відпустку, оскільки роботи у січні зазвичай не дуже багато.

Як пройшли зимові канікули Крутоголова у спекотній країні – розповідається на сайті Dizel Studio.

"Нудився вдома, не знав, чим себе зайняти! Для телевізійників січень – "мертвий" місяць, якраз час для відпустки. Цього року поїхали на Мальдіви і зовсім не шкодуємо", – розповідає комік "Дизель шоу".

Єгор Крутоголов з сім'єю на відпочинку на Мальдівах (фото: dizelstudio.com)

Проте відпочинком залишилися задоволені всі. Сім'я провела на райському острові два тижні, протягом яких Крутоголов насолоджувалися прекрасними видами.

"Таке відчуття, що Мальдіви – це ідеальне місце відпочинку для людей. Тому що комахи не докучають, тінь хороша та білосніжні пляжі чисті. До речі, пісок – це корали, перетерті часом! Вони не нагріваються на сонці. По пляжу взагалі класно гуляти. А які неймовірні там заходи сонця, і кожен день різні! Небо та зірки на Мальдівах – це найкрутіше. Коли ми приїжджали вперше, я просто сідав увечері на шезлонг, як перед великим екраном, і мене не можна було відірвати від цих зірок", – згадує актор.

Однак артист не проводив відпочинок пасивно спостерігаючи за заходом сонця. Крутоголов розповідає, що вивчав і підводну красу – займався сноркелінгом.

Артист відправився у відпустку з сім'єю – з дружиною Катериною, а також синами Левом і Максимом. Старший син Лев, як любитель екстриму, катався на катерах з інструктором, а Максик вивчав новий для себе світ. До речі, останньому – лише півтора року, але він вже літав за кордон. Торік батьки возили його на Маврикій.

Єгор Крутоголов з сім'єю на відпочинку на Мальдівах (фото: dizelstudio.com)

"Минулого року, звичайно, Максика можна було покласти в колиску і все, він спить. А зараз це вже повноцінний мужик зі своєю думкою! Певні труднощі були. До того ж, у нас був нічний переліт з пересадкою в Дубаї, і у Максика збився режим. Коли всі в літаку спали, він "тусувався", – сміється Єгор.

Нагадаємо, що раніше відома українська модель показала приголомшливі знімки, зроблені на Мальдівах.

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