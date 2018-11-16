ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Відома українська прима розповіла, скільки має важити балерина

Lite » Зірки 16.11.2018 - 18:27
Відома українська прима розповіла, скільки має важити балерина
Колаж РБК-Україна

Наталія Мацак дала відповідь на питання, яке хвилює багатьох шанувальників балету

Балерина не повинна важити більше 50 кг Таку думку висловила Заслужена артистка України Наталія Мацак.

"Але, хтось важить менше, тому що він менший в принципі, у когось важка кістка, хтось дуже високий і буде важити 52-54 кг", - сказала прима-балерина Національного академічного театру опери і балету в інтерв'ю "КП в Україні".

Відома українська прима розповіла, скільки має важити балерина

Наталія Мацак (фото: instagram.com/natalia_matsak)

При цьому, за словами Наталії, важливо те, як балерина працює.

"Важливо мати правильний і хороший дует з партнером. Якщо ти не групуєшся правильно, не допомагаєш партнерові, то повністю кладеш на його плечі всю свою вагу в чистому вигляді.", - зазначила 36-річна зірка.

Відома українська прима розповіла, скільки має важити балерина

Наталія Мацак (фото: instagram.com/natalia_matsak)

"Буває, чоловіки стають з дуже легкими балеринами, які дійсно важать дуже мало, але підняти їх не можуть, тому що вони непорушні", - додала вона і підкреслила, що професійна підготовка має дуже велике значення.

Раніше прима-балерина Національної опери України і зіркова суддя шоу Танці з зірками Катерина Кухар показала, як розтягує своє тіло перед уроками класики і репетиціями. Також зірка балету вразила шанувальників відвертим декольте.

Відео: РБК-Україна

Новини України балерина
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся