Відома українська прима розповіла, скільки має важити балерина

Колаж РБК-Україна

Наталія Мацак дала відповідь на питання, яке хвилює багатьох шанувальників балету

Балерина не повинна важити більше 50 кг Таку думку висловила Заслужена артистка України Наталія Мацак.

"Але, хтось важить менше, тому що він менший в принципі, у когось важка кістка, хтось дуже високий і буде важити 52-54 кг", - сказала прима-балерина Національного академічного театру опери і балету в інтерв'ю "КП в Україні".

Наталія Мацак (фото: instagram.com/natalia_matsak)

При цьому, за словами Наталії, важливо те, як балерина працює.

"Важливо мати правильний і хороший дует з партнером. Якщо ти не групуєшся правильно, не допомагаєш партнерові, то повністю кладеш на його плечі всю свою вагу в чистому вигляді.", - зазначила 36-річна зірка.

Наталія Мацак (фото: instagram.com/natalia_matsak)

"Буває, чоловіки стають з дуже легкими балеринами, які дійсно важать дуже мало, але підняти їх не можуть, тому що вони непорушні", - додала вона і підкреслила, що професійна підготовка має дуже велике значення.

Раніше прима-балерина Національної опери України і зіркова суддя шоу Танці з зірками Катерина Кухар показала, як розтягує своє тіло перед уроками класики і репетиціями. Також зірка балету вразила шанувальників відвертим декольте.

Відео: РБК-Україна