"Зґвалтування слуху": травесті-діва Монро висловилася про Нацвідбір на Євробачення

Артистка також розповіла, за кого буде вболівати у фіналі

Украинская травести-дива Монро, которая в этом году отпраздновала 41-летие, поделилась с поклонниками своим мнением относительно результатов двух уже прошедших полуфиналов Национального отбора на Евровидение 2019. Свой "вердикт по горячим следам" она огласила на своей страничке в Instagram.

По словам артистки, она осталась разочарована живым исполнением главных претендентов на победу.

"Как только Таянна спрыгнула с гонки, все в один голос напророчили победу мегапопулярной Kazka. Ну как же, песни из каждого утюга, причем не только в Украине. Лично слышала в маркете в Ереване Плакала и видела, как подпевает кассирша А после прослушивания остальных конкурсных песен, уверенность в победе, пусть и с невзрачной песней Apart, крепла.



Но @stbua - канал, который мастерски умеет закручивать интриги, уламывает еще одну мегапопулярную звезду современности Maruv принять участие в отборе, вакантное место свободно же! Опача! Вот же он, нужный для рейтинга конфликт, а то совсем скучно и бесцветно. А дабы добавить еще перца, Maruv за два дня, между гастролями в России и корпоратами с Данилко, клепают новую, совершенно проходящую песню - тыц-тыц, bang и, раздвигая ноги, отправляют в нокаут всех поборников морали. Песенка, кстати, единственная, которая заела в голове, на следующий день после полуфинала. Зрители единогласно поддержали БДСМ эстетику Maruv и все уселись ждать второй полуфинал!



В котором, основные претенденты на победу, залажали тааааак, что даже мои кошки начали мяукать: "Выключи звук, Это же изнасилование слуха!". Но жюри, скорее всего, слушали какую-то для них отдельно записанную аудиоверсию, потому что ни словом не обмолвилась о фальшивом вокале солистки. Ну не хочется думать, что жюри предвзято!(( хотя, чего я тут стелюсь бисером! #судьюнамыло и точка. Но зритель, спасибо вам огромное, не глухой и справедливость почти восторжествовала. Жаль @ado.khayat не прошел в финал", - пространно высказалась Монро.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Шоувумен также обратила внимание на неуместные и оскорбительные шутки ведущего Нацотбора Сергея Притулы, которые он позволил себе во втором полуфинале.



"Отдельного общественного порицания заслуживает Ведущий и те, кто одобрили его кандидатуру. Некоторые шутки реально оскорбительны (про вес солистки Kazka), и одобряли избиение людей за то, что они носят яркую одежду. Это дичь дичайшая. И в любой другой цивильной стране его бы гнали ссаной тряпкой со всех каналов. Но не в Украине... Пока так...", - отметила звезда.

В "историях" же она призналась, за кого будет болеть в финале - это Freedom Jazz, ANNA MARIA и MARUV.

Фото: (instagram.com/monritta)

Поклонники Монро поддержали ее в комментариях и высказали свои впечатления.

"Согласен на все 100%! Притулу давно пора выгнать! Казка налажала, ну мы и ожидали, а Хаята безумно жалко, слили!";

"Мне раньше заходили его шутки,но вот не вчера..По поводу избиения, баллояжа, цвета бороды и тд-вообще не в ту степь и не по делу.А девочка из Kazka ну совсем не голосистая, не представляю,что Украину (спiвочу нацiю) представляла бы Александра.Нужен шикарный голосище в первую очередь,а потом уже всё остальное";

"Дааа, смотрела частично, а именно ждала Казку, но увы и ах((( насчет судей, честно говоря как будто они куда-то отходили во время выступления участников и потом комментировали что от себя";

"Притулу с его базарным юмором и хамством слушать невозможно. И мне непонятен бал для АнныМарии-ниже, чем Казке";

"Я вчера не могла успокоиться насчет шуток Притулы. В остальных проектах он мне импонирует, но на отборе этого года он явно перестал видеть границы допустимого. Одно дело - юмор, а другое - открытые оскорбления", - пишут пользователи сети.

Напомним, что в субботу, 16 февраля определились имена шести финалистов Нацотбора, которые будут соревноваться за право представлять Украину в Израиле. В их числе - YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, Freedom Jazz, ANNA MARIA и KAZKA.

Мы также писали, что судья Нацотбора Джамала откровенно высказалась о вокале KAZKA и KHAYAT.

Кстати, травести-дива Монро поразила смелыми фото.