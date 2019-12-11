Історія емоцій та переживань: Аня Нілова представила проникливий кліп "З тобою"

Автор і виконавиця Аня Нілова презентувала емоційну відео роботу "С тобой", яку можна назвати у багатьох моментах автобіографічною.

У новому кліпі Нілова постала в ролі людини, яка бореться з негативними емоціями та у фіналі вони змінюються на позитивні. Люди, які з‘являються в кліпі, за словами Ані, уособлюють її переживання та внутрішній стан у цілому.

Ці емоції знайомі багатьом людям. До речі, актори, що літають у повітрі, які зіграли одні з головних ролей у відеороботі, провели кілька годин у підвішеному стані на тросах, під стелею, заввишки 12 метрів. Також співачка сильно змерзла, адже кліп знімався за мінусової температури, вночі. А в одній зі сцен лив дощ... та Нілова зізнається, що результат був вартий цього.

Аня Нілова - З тобою

"Все вийшло так, як я і задумувала. Для передачі атмосфери ми обрали освітлення в низькому ключі, високий контраст і домінування тіней та силуетів у кадрі. Поштовхом до створення відеороботи стали кліпи британського рок-гурту Radiohead. Ще для нас було важливо передати "трушність", тому ми вирішили показати в кадрі живе виконання, з музикантами. Дивіться мій новий кліп "С тобой" і коментуйте, мені цікаво почути вашу думку", – розповіла Аня Нілова.

Кадри зі зйомок кліпу Ані Ниловой (фото: прес-служба)

До речі, Зйомки відео пройшли в приміщенні цеху занедбаного заводу, в рідному місті Нілової. Здійснити все задумане виконавиці допомогли хороші приятелі з "Have a Taste Production" - Олексій Халайджі та Андрій Канцидайло.

Нагадаємо, раніше співачка і актриса Анна Буткевич знялася для обкладинки Playboy і представила кліп-бойовик.