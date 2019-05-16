Справжня краса: Анна Різатдінова захопила витонченою фігурою в розкішних сукнях-вишиванках

Анна Різатдінова також не відстає від моди. Українська гімнастка, бронзовий призер Олімпіади в Ріо-де-Жанейро приєдналася до зоряного флешмобу на честь Дня вишиванки (16 травня). Звичайно ж, в цей день українські селебрітіс поспішають показати свої найрозкішніші й самі оригінальні вбрання з народним орнаментом. При цьому, як правило, співачки та телеведучі віддали перевагу саме ошатним сукням-вишиванками, які виглядають дуже елегантно.

Свій унікальний вибір продемонструвала і Різатдінова. Більш того, гімнастка показала відразу дві ніжні сукні з вишивкою!

Перший варіант – сукня ніжно-блакитного кольору з вишивкою пудрового кольору. Сукня декорована китицями і оборками на рукавах. Свій образ Різатдінова доповнила напівпрозорими туфлями-човниками на високому каблуці. У цілому, образ вийшов дуже романтичний і ніжний. При цьому макіяж зроблений з максимальним акцентом на природність. Волосся лише злегка завите.

Анна Різатдінова у сукні-вишиванці (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Ще один ошатний варінт – повністю білосніжне плаття з ледь помітною вишивкою. Однак основна декоративна родзинка цієї сукні – складна техніка з різними дірочками, які формують флористичні візерунки. І знову вже знайомий акцент на природність і натуральність. Мінімум яскравої косметики і ніяких химерних зачісок.

Анна Різатдінова у білосніжній сукні-вишиванці (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

При цьому Різатдінова попросила у багатотисячної армії шанувальників вибрати, який образ їм подобається більше.

"Ви прекрасні в усіх образах!"

"Яка ж красива!"

"Вам дуже до лиця!"

"Всі варіанти. Ви красуня!"

"Ви дуже красива"

"У всіх образах Ви красуня!"

Нагадаємо, що раніше свій не менш розкішний образ в сукні-вишиванці продемонструвала також Тіна Кароль. Більш того, українська співачка також показала унікальний подарунок від шанувальників - картину з точною копією свого портрета.

Також Ольга Сумська у вишиванці показала українських зірок в національних костюмах.