Ірина Шейк перестала приховувати роман з голлівудським ловеласом і познайомила його з мамою

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Ірина навіть познайомила Віто з мамою Ольгою

В кінці березня Ірина Шейк знову змусила говорити про себе у всіх ЗМІ. 34-річна модель вперше після розриву з Бредлі Купером була помічена в компанії іншого чоловіка. Новий роман Ірини почався з не менш відомим світським персонажем. Так, обранцем красуні став відомий ловелас і "голлівудський серцеїд" Віто Шнабель. 33-річний арт-дилером і власник галерей в Швейцарії і Нью-Йорку може похвалитися минулими стосунками з актрисамий Ембер Херд т Лів Тайлер. Також раніше він зустрічався з моделями Ель Макферсон і Хайді Клум. До речі, з останньою красунею у Віто були досить тривалі відносини. І на цьому список "зоряних романів" Шнабеля не закінчується. Тепер Віто може похвалитися відносинами з ще однією іменитою моделлю — Іриною Шейк.

Скріншот поста: instagram.com/celebs_in_touch

Так, 30 березня папараці застали Віто і Ірину під час прогулянки по Нью-Йорку. Пара і не намагалася ховатися від фотографів. Більше того, Ірина прямувала в квартиру нового обранця.

Днями парочка була знову помічена на вулицях Нью-Йорка. Тільки на цей раз в компанії мами Ірини — Ольги!

На нових фото папарацці відображений момент, як Ірина сідає в машину Шнабеля. В цей час позаду моделі також йде її мама Ольга. Не складно здогадатися, що Ірина вже встигла познайомити обранця зі своєю мамою.

Скріншоти поста: instagram.com/celebs_in_touch

До речі, один з вечорів Ірина і Віто знову вирушили на побачення. На цей раз справа була в ночі, тому вуличних фотографів не вдалося зробити якісні кадри. Інтернет-користувачів трохи збентежив той факт, що Шейк і Шнабель так безбоязно гуляють по вулицях Нью-Йорка, враховуючи кількість хворих в США.

Скріншот поста: instagram.com/celebs_in_touch

Виданню Us Weekly стало відомо більше інформації про нові стосунки Ірини. По-перше, Шейк вже переїхала в квартиру Віто в Нью-Йорку. Більш того, Шнабель був не проти, щоб з моделлю в його квартирі пожила також її мама Ольга — це лише на період посилення карантину в США.

"Віто завжди цікавився Іриною", — говорить джерело Us Weekly. Відзначаючи, що вони познайомилися кілька років тому на одній з вечірок. "Віто — дуже товариська людина, любить гуляти і веселитися".

У виданні зазначають, що арт-дилер раніше був у тісних стосунках з Хайді Клум — пара зустрічалася з 2014 по 2017 рік. Хоча його звинувачували в тому, що він зраджував супермоделі під час їх відносин. А ось сам Віто спростував чутки про свої зради Хайді.

"Заяви, які були зроблені, є невірним тлумаченням зовсім невинної ситуації", — говорив ще червні 2017 року Віто, після того, як в мережі з'явилися його фотографії з іншою жінкою.

Також нагадаємо, що після тривалих відносин з португальським футболістом Кріштіану Роналду, які тривали п'ять років, Ірина Шейк в 2015 році закрутила роман з Купером.

При цьому свій новий роман модель вирішила оприлюднити вельми оригінальним способом. У грудні 2016 року вона будучи вагітною вийшла на подіум в рамках модного дефіле Victoria's Secret. Саме так модель дала зрозуміти своїм шанувальникам, що, по-перше, у неї роман з Купером, по-друге, вона незабаром стане мамою. 21 березня 2017 року у Бредлі та Ірини народилася дівчинка, якій дали ім'я Лея.

При цьому пара так і не поспішала офіційно розписуватися. Шанувальники пари так довго чекали цього... Проте влітку 2019 року закоханий офіційно підтвердили ЗМІ, що вони розлучилися. Подейкують, що стосунки Ірини та Бредлі зіпсувала Леді Гага. Нібито під час зйомок фільму "Зірка народилася" між Купером і Гагою стався швидкоплинний роман. Російські фанати моделі навіть ополчилися проти епатажної співачки в коментарях під її постами, влаштувавши справжнє цькування. Однак ні Бредлі, ні Гага ці чутки не підтверджували. Але і не спростовували! А в своїх інтерв'ю Гага вельми ухильно йшла від питання про можливий роман з Купером.

Як би там не було, у Гаги зараз інший роман — з бізнесменом та інвестором Майклом Поланскі. Співачка зізнавалася фоловерам, що закохалася, як дівчинка. Шейк, схоже, також випробовує нову закоханість. А ось Купер ще не готовий до серйозних стосунків. Папараці лише заставали актора на прогулянках в компанії з його мамою або донькою від Ірини. Час від часу модель дозволяє Куперу бачитися з дівчинкою і забирати її на вихідні.