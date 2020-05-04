Ірина Федишин нарешті змогла віддячити батькові за його хвилюючу підтримку

Феномен артистки Ірини Федишин намагаються розгадати мільйони її шанувальників і сотні колег по шоу-бізнесу. Головне, чому заздрять – у неї найбільша кількість концертів в Україні серед співачок. Та зараз, як і всі в Україні, зірка вдома на карантині і дуже сумує за своїми батьками. В ексклюзивному інтерв’ю для рубрики «Зіркові тати» програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» Ірина Федишин розповіла, чому раніше батько був проти того, щоб вона була співачкою, і чому зараз артистка завдячує татові своїм щастям.

З понеділка по п’ятницю – інженер, а у вихідні – музикант. Ірина Федишин згадує: весь вільний час її тато присвячував музиці. Батько артистки грає на бас-гітарі та на фортепіано і саме він був першим вчителем музики для доньки. Петро з радістю навчав доньку, але так, для розваги – чоловік не хотів, щоб Ірина стала професійною співачкою. Але вже в 14 років дівчина написала свою першу пісню, і тато віддав усі свої заощадження, щоб донька могла записатися в студії. А ще юній співачці купили синтезатор і знайшли найкращих учителів.

«Він розумів, що це все складно, що шоу-бізнес – це болото. Мій батько завжди казав: «Боже, яка музика – про що ти? – пригадує Ірина Федишин в програмі «Ранок з Україною». Та додає – не дивлячись на такі слова, батько підтримував її у творчих кроках. – Вони з мамою мене завжди возили на всі заняття, на різні фестивалі, на гуртки».

Ірина Федишин з сім'єю

А потім Ірина «доросла» до своїх сольних концертів. Сьогодні співачка, яка найбільше гастролює в Україні, зі сміхом згадує перші гастролі. Каже: якби не її добрий тато – нічого б не було.

«У нас не було авто і батько возив нас на своєму ланосі. Туди влазило 7 чоловік – ну трохи порушували ми. Було, звичайно, дуже весело, ми зупинялися за 100 метрів до концертного майданчику, виходили, щоб організатори не бачили, як ми приїхали, що ми круті артисти, що в нас все нормально. А коли після концерту вони пропонували нас провести, ми говорили: «Ні-ні, дякую, не треба, ми самі дорогу знаємо», – з усмішкою розповіла артистка.

Відтоді минуло понад 10 років. Сьогодні хіти Федишин знають усі в Україні. Та головним фанатом співачки лишається її тато Петро.

«Він настільки хвилюється за мене, коли я виступаю на сцені – дивлюся, таке враження, ніби тато разом зі мною цю пісню співає… тобто він настільки переживає за мене – справжня батьківська підтримка», – коментує співачка.

І завдяки його підтримці сьогодні Ірина може спокійно гастролювати. Адже тато з мамою доглядають її синів. Та й Ірина в боргу перед татом не лишається. І два роки тому зробила йому подарунок на мільйон гривень – на 60-річний ювілей презентувала машину.

«Я дійсно розуміла, що батьки не мають змоги купити дороге авто, і мені хотілося їм якось віддячити, якось допомогти, як вони допомагали мені в дитинстві. Тому, безумовно, батькові було дуже приємно!» – розповіла Ірина Федишин в ефірі каналу «Україна».

Тато Ірини на свою талановиту, успішну доньку не натішиться. Та бажає їй не матеріальних благ, а щастя і творчої наснаги.

Нагадаємо, раніше Федишин поділилася секретами стрункості і ставленням до "уколів краси".