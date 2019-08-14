Ірина Білик розповіла про загадкового чоловіка, який подарував їй машину за 1,25 млн грн

Ірина Білик у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" відверто розповіла, що пов'язує її з чоловіком, який нещодавно подарував співачці дороге авто і з якого приводу вона отримала такий цінний презент.

Нещодавно Ірина Білик у своєму акаунті в Instagram опублікувала фото, на якому вона позує з невідомим чоловіком, а між ними стоїть новенький дорогий подарунок – електрокар. Цю модель почали випускати всього два роки тому, і ціна автомобіля стартує від п'ятдесяти тисяч доларів (1,25 млн грн).

"Я не очікувала – для мене це дуже-дуже цінний подарунок! Він знав, що я збираю на машину. Але, знаєте, як буває: тут зібрала, а тут вже витратила", – сміючись, розповіла Ірина Білик в ефірі "Ранку з Україною".

Ірина Білик з дорогим подарунком (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Але Ірина й не збирається приховувати, хто цей чоловік, який зробив для неї настільки цінний подарунок. Його ім'я – Валерій, він генеральний директор компанії, яка випускає чоловічий одяг та аксесуари. Ірина і Валерій знайомі багато років, проте дружбу не афішують. У них майже немає спільних фото. І чутки про романтичні стосунки зірка відмітає.

"Це мій найкращий друг! – зізнається поп-діва. – А подарунок до ювілею – у наступному році буде 30 років, як я на сцені. Він сказав: "Ой, все тобі будуть дарувати машини, електрокари, там траля-ля-ля, а я буду першим".

Ірина зізнається – спочатку подарунок її навіть збентежив, але на допомогу прийшли фанати.

"Мої шанувальники пишуть, що я це заслужила. Тому я просто, як Попелюшка буду думати, що я заслужила", – поділилася Ірина Білик.

Що ж, за співачку можна хіба що порадіти, її бажання про нове авто збулося!

Нагадаємо, раніше Ірина Білик підкорила яскравим вбранням і розкрила свої почуття до знаменитої жінки. Співачка знайшла теплі слова для свого кумира.

Крім того, Ірина Білик відверто розмірковує і про любов до себе, а в особливості закликає до прийняття свого тіла, якого б воно не було розміру.