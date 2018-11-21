Ірина Білик і Ольга Ракицька випустили кліп про жіночу дружбу

Відео: Ольга Ракицька & Ірина Білик - Подружка (youtube.com/Ольга Ракицька)

Українські співачки Ірина Білик і Ольга Ракицька презентували спільний кліп на пісню "Подруга", який був знятий у Києві.

Ця композиція - про міцну жіночу дружбу, про вміння не тільки разом повеселитися і посміятися, а й підтримати в скрутну хвилину. Саме тому слоганом пісні стала фраза #неподругаасестра

Фото: Ірина Білик і Ольга Ракицька (прес-служба)

Режисером виступила відома своїми незвичайними ідеями Олена Вінярська, яка придумала цікаві й несподівані образи для артисток. Обидві співачки з'являться в кліпі в стріт-стайлі, чим напевно здивують своїх шанувальників.

Спеціально для зйомки були створені декорації: Ірині Білик довелося підніматися по спеціально збудованій сходах, незважаючи на те, що співачка боїться висоти.

Фото: Ірина Білик (прес-служба)

Крім того, було використано 50 величезних дзеркальних полотен, які створювали ілюзію поділу простору.

Шанувальники вельми позитивно оцінили нову відеороботу артисток.

"Ще сподобалася ця пісня, коли Оля виконувала її одна! Рада, що вона знову на слуху) Прекрасна і справжня історія!", "Пісня супер, реально, третій раз переглядаю і плачу,чоловік завжди каже що немає жіночої дружби,а вона то є, дівчата,ви супер", "Чудова пісня!. Шикарні дівчинки. А всім хто засуджує кліп хочеться сказати) - Є пісні, коли ніякі кліпи не зможуть їх прикрасити. Як не старайся. Пісня все одно залишається набагато вищою)", "Ракицька красуня, чоловік у неї теж. Вона талановита, Ярик класний гравець і Шахтар чемпіон! Ще їх дочка виросте і буде вам витирати носи!", "Чіпляє - не так повинна була закінчитися Історія Твоя!!! Молодці!!!" - пишуть в коментарях.

Скріншот коментарів (youtube.com/Ольга Ракицька)

Нагадаємо, раніше Ірина Білик випустила кліп у стилі шансон про загадкового Леоніда.

LITE вдалося поставити кілька запитань співачці якраз після запуску її нового кліпу. Ірина розкрила таємниці не тільки "хайповой" відеороботи, але також розповіла про синів, шлюб, підтримку ЛГБТ-спільноти та творчих висотах.

До речі, на пісню легендарної групи The Beatles зняли новий кліп.

Відео: РБК-Україна