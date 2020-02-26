Іраклі Макацарія звернувся до Холостяка-10 Макса Михайлюка

6 березня на СТБ стартує десятий сезон романтичного реаліті Холостяк, головним героєм якого став 34-річний пілот і власник льотної школи в США – Макс Михайлюк. Екс-Холостяк, улюбленець телеглядачок, а також тренер проекту «Зважені та щасливі» Іраклі Макацарія поділився з ним кількома порадами.

По-перше, вітаю Макса з тим, що він став 10 Холостяком. Хочу побажати йому приймати раціональні рішення без зайвих емоційних сплесків. Це дуже складно робити на проекті – тебе захоплює буря емоцій і пристрастей. Моя порада: глибоко вдихнути, добре все обдумати і зробити свій вибір, – говорить Іраклі. – Бажаю Максу завжди залишатися собою, не дозволяючи регалій «Неземного Холостяка» закрутити собі голову. Головне – залишатися тим хлопцем, яким він є насправді. Цього буде цілком достатньо. Ніяких інших порад давати не буду. Я вважаю, що всі повинні чинити так, як вони відчувають».

Холостяк-10 Макс Михайлюк

Нагадаємо, нещодавно телеканал СТБ представив промо-ролик 10 сезону. Саундтрек до нього – пісню Ріанни Diamonds – виконали подружжя Віра Кекелія і Роман Дуда.

Нагадаємо, раніше Холостяк 9 з нареченою політали над Ріо-де-Жанейро на вертольоті: захоплюючі дух кадри.