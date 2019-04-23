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Інтервальне голодування: дієтолог розкрила тонкощі модної дієти

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.04.2019 - 08:52
Інтервальне голодування: дієтолог розкрила тонкощі модної дієти
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила головні принципи популярної дієти

Інтервальне або періодичне голодування стало не так давно трендом дієтетичної моди. Його встигли випробувати на собі не тільки голлівудські зірки, але і українські знаменитості, наприклад, співачка Слава Камінська і її мама. Принцип 16/8 набирає все більшу популярність, тому важливо розібратися, як застосувати його на практиці. Професійний дієтолог Ольга Усенко розповіла про тонкощі такого методу живлення та особливості режиму на своїй сторінці в Instagram.

Принцип 16/8 – це 8 годин поспіль для харчування і перерву до 16 годин між останнім і подальшим прийомом їжі.

Як це застосувати на практиці:

  • 3-х разове харчування за ці 8 годин: сніданок - 8:00; перекус - 12:00; ужино-обід - 16:00;
  • всі прийоми їжі можуть бути повноцінні і максимально поживні;
  • час можна рухати як зручно, але це оптимальний варіант застосування у звичайному житті;
  • для тих, кому важлива пізня вечеря, робимо сніданок в 11-12 годин;
  • головний критерій - перша їжа через 16 годин;

Інтервальне голодування: дієтолог розкрила тонкощі модної дієти

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • воду, трав'яний чай можна пити і в момент 16-годинного інтервалу, каву не бажано;
  • можна практикувати не кожен день, а пару разів в тиждень, як і інші варіанти періодичного голодування.

"Проаналізувавши власні відчуття, можу сказати, що це чудова система для тих, хто любить є відносно великими порціями і при цьому хоче відчувати легкість і комфорт. Так само добре йде набряклість і організм, по відчуттях, дійсно стає більш рухливим. Немає почуття голоду, якщо прийоми їжі були досить калорійні і немає постійного бажання щось є", - зазначила дієтолог.

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