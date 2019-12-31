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Інструкція чарівництва: Сніжана Бабкіна розкрила ритуал, що виконує новорічні бажання

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.12.2019 - 09:45
Інструкція чарівництва: Сніжана Бабкіна розкрила ритуал, що виконує новорічні бажання
Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_official)

За словами дружини музиканта, у неї збулося 11 з 12 бажань

Напередодні новорічної ночі всі активно закінчують останні приготування і згадують про цікаві історії, пов'язані з цим святом. Приміром, Сергій Бабкін нещодавно розповів про найневдаліше святкування Нового року, яке він хотів би стерти зі своєї пам'яті. Однак останні 12 років він зустрічає його з коханою родиною - дружиною Сніжаною і дітьми, яких у цьому році стало троє, адже у пари народився синочок Єлисей. А його дружина вирішила поділитися з шанувальниками чарівним ритуалом, завдяки якому виконуються всі бажання, загадані в новорічну ніч.

"Рецептом чарівництва" мама трьох дітей поделилаась на своїй сторінці в Instagram. Сніжана також виклала чарівне святкове фото, на якому зображена у блискучій сірій футболці та з обручем у вигляді мишачих вушок на голові. Волосся вона зібрала в хвіст, а обличчя прикрасила блискучим глітером.

Інструкція чарівництва: Сніжана Бабкіна розкрила ритуал, що виконує новорічні бажання

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Далі Бабкіна детально розписала, що потрібно зробити, щоб загадані вами бажання здійснилися.

"БАЖАННЯ ЗДІЙСНИЛИСЯ!!! У мене з 12 виповнилося 11 бажань! Мій новорічний ритуал, який я здійснюю більше 25 років поспіль Повторюю для Вас інструкцію ЧАРІВНИЦТВА
1. Купуєте нову ялинкову іграшку!!!Важливо! Щоб «капелюшок» нагорі іграшки відкривався!!
2. До Нового Року берете четвертинку зошитового аркуша (розмір) і пишіть на ньому 12 бажань на майбутній рік. Абсолютно реальних бажань.
p.s. Ми вчора читали свої торішні бажання і Веся засмутилася, що у неї не збулося - Цукерковий кулькоспад.
3. Уточнення! Кожне бажання нехай починається зі слів «Я Хочу»
4. Написали 11 бажань, а 12е пишіть таке - «Я хочу, щоб усі мої бажання здійснилися!»
5. Прочитайте їх уголос собі і порадійте - скоро всі ваші мрії збудуться!!!
6. Поверніть листочок трубочкою. Можна обв'язати ниточкою або заклеїти маленьким шматочком скотчу, щоб не розгорнулася.
7. Відкрийте іграшку, засуньте туди ваші бажання, закрийте.
8. Повісьте іграшку на ялинку. Якщо немає ялинки, можна на ручку вікна або куди захочете.
9. Всі новорічні свята ваші бажання новорічної іграшки висять і набирають чарівну енергію.
10. В кінці січня, або пізніше, складаєте іграшку в коробку і забуваєте про неї на рік.
11. Перед наступним Новим роком, прикрашаючи ялинку, знаходите заповітну іграшку, спритно виймаєте бажання, читаєте.
12. Радієте і біжите за новою ялинковою іграшкою для ВАШИХ БАЖАНЬ. Сьогодні ввечері буду писати бажання. Зніму для вас сторіс. Хто зі мною?" - поділилася Сніжана.

Інструкція чарівництва: Сніжана Бабкіна розкрила ритуал, що виконує новорічні бажання

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

В коментарях багато підписників подякували їй за таку чудову ідею і зазначили, що обов'язково спробують послідувати цьому чарівному ритуалу.

  • Круто! Дякую за чудову ідею! Побігла писати)))
  • так мило
  • Спасибі! Чудова традиція! Я за новою іграшкою....
  • Дякую за детальну інструкцію, обов'язково буду писати
  • Клас!!! Дякую, так і зроблю
  • Чудово і чарівно
  • Супер. Спасибі за класну ідею. Так і зроблю
  • Дуже здорово. Вирішили зробити це чарівництво сімейною традицією. Спасибі!
  • Спасибі! В цьому році обов'язково спробуємо всією родиною )))
  • Клас) обов'язково спробую такий чарівний спосіб

Інструкція чарівництва: Сніжана Бабкіна розкрила ритуал, що виконує новорічні бажання

Скріншот коментарів (instagram.com/snezhana_babkina)

Нагадаємо, що не так давно Сергій Бабкін відсвяткував день народження. З такої нагоди його дружина Сніжана опублікувала романтичні знімки з сімейного альбому. Кадри були зроблені в різні періоди життя закоханих.

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