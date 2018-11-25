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Інсайдер назвав причину переїзду принца Гаррі і Меган Маркл

Lite » Зірки 25.11.2018 - 10:38
Інсайдер назвав причину переїзду принца Гаррі і Меган Маркл
Фото: принц Гаррі і Меган Маркл (колаж РБК-Україна)

Майбутні батьки принц Гаррі і Меган переїдуть у новий будинок через непорозуміння в сім'ї

Принц Гаррі і Меган Маркл, які незабаром стануть батьками, змушені переїхати в передмістя Лондона. Нове місце проживання — не розкіш, а швидше необхідність. ЗМІ стверджують, що між королівськими спадкоємцями виникли напружені стосунки, тому принцу Гаррі зі своєю дружиною доведеться жити окремо. Про це повідомила коментатор королівської сім'ї Емілі Ендрюс у Twitter.

Нове житло Гаррі і Меган – це заміська резиденція Фрогмор-хаус, де проходив урочистий прийом з нагоди їхнього весілля. Переїзд пари запланований на початок наступного року. Саме в тому маєтку відбулася приватна вечірка після весілля принца Гаррі і Меган Маркл.

На своїй сторінці в Twitter Емілі також розповіла, що 21-кімнатний особняк, в якому живуть герцог і герцогиня Глостерские, звільниться в наступному році.

Інсайдер назвав причину переїзду принца Гаррі і Меган Маркл

Інсайдер назвав причину переїзду принца Гаррі і Меган Маркл

Скріншот поста облікового запису twitter.com/byEmilyAndrews

За даними одного з королівских джерел, як передає The Sun, брат Єлизавети II не поспішав переїжджати зі свого будинку, а пізніше стало відомо, що Гаррі і Меган теж не дуже хочуть залишатися сусідами з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

"Спочатку планувалося, що Гаррі і Меган переїдуть зі свого маєтку на територію Кенсінгтонського палацу, а потім у свій головний будинок. Але між братами була невелика напруженість", — цитує видання слова інсайдера.

До кінця грудня там закінчаться ремонтні роботи і пара зможе переїжджати і облаштовувати свій будинок. В обраному ними котеджі налічується десять кімнат, одна дитяча, тренажерний зал та студія йоги.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, як назвуть дитину Меган Маркл і принца Гаррі.

Раніше ми писали, що вагітна Меган Маркл приготувала обід для бездомних.

Відео: (video.rbc.ua)

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