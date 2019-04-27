"Іноді важливо зробити паузу": дружина Тищенка влаштувала собі канікули без чоловіка

Дружина відомого ресторатора і телеведучого Миколи Тищенка Алла Барановська днями з розмахом відсвяткувала своє 24-річчя - чоловік влаштував коханій розкішне святкування в ресторані. А вже через кілька днів молода мама вирішила влаштувати собі канікули за кордоном - причому без чоловіка.

На своїй сторінці в Instagram Алла опублікувала барвистий знімок з Риму. Дівчина позує в трендових чорних велосипедках і червоному плащі, а також пов'язці на волоссі і сонцезахисних окулярах.

Барановська зізналася, що полетіла на відпочинок з подругою, просто розслабитися, погуляти і смачно поїсти.

"Мої римські канікули. Я вперше спонтанно купила квитки за 10 годин до вильоту, відпросилася у чоловіка, сім'ї, у админчиков і на 4 дні полетіла просто смачно їсти, гуляти по Риму, базікати і багато сміятися. За ці дні 0 нових фото, вибачте хлопці, але не доля. Два дні не знімала тапочки і спортик; Майже не відкривала робочі чати; Обжерливість з ранку до вечора і плювати на вагу; найсмачніший белліні п'ється так легко і смачно; P. s. Іноді так важливо зробити паузу і полетіти на вікенд з подругою", - поділилася дівчина.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Думки підписників розділилися - деякі здивувалися, що Алла може так просто залишити чоловіка і дитину і виїхати на відпочинок, інші ж радіють за неї і погоджуються, що потрібно іноді влаштовувати собі спонтанне перезавантаження.

"Вам пощастило, що так спокійно можете залишити дитину, чоловіка)) я б так не змогла) день не день без них поруч... занадто сентиментальна напевно"

"Спонтанні поїздки - найкрутіші!!! Треба давати собі можливість видихнути!"

"Обожнюю спонтанні смачні подорожі"

"Яка краса"

"Це чудово. Ви прекрасні"

"Повністю Вас підтримую, Спонтанні подорожі це супер"

"Спонтанний відпочинок завжди краще"

"Такі паузи дають відмінну перезавантаження"

"Розумниця!! Це одне з найкращих ліків"

"Ти прекрасна. Відпочивай і набирайся сил"

Нагадаємо, раніше дружина Миколи Тищенка Барановська Алла похвалилася ідеальною фігурою в total black образі.

До речі, Алла Барановська поділилася своєю думкою про роль жінки в родинному житті і відносинах.