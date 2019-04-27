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"Іноді важливо зробити паузу": дружина Тищенка влаштувала собі канікули без чоловіка


Алла Барановська полетіла гуляти по Риму з подругою

Дружина відомого ресторатора і телеведучого Миколи Тищенка Алла Барановська днями з розмахом відсвяткувала своє 24-річчя - чоловік влаштував коханій розкішне святкування в ресторані. А вже через кілька днів молода мама вирішила влаштувати собі канікули за кордоном - причому без чоловіка.

На своїй сторінці в Instagram Алла опублікувала барвистий знімок з Риму. Дівчина позує в трендових чорних велосипедках і червоному плащі, а також пов'язці на волоссі і сонцезахисних окулярах.

Барановська зізналася, що полетіла на відпочинок з подругою, просто розслабитися, погуляти і смачно поїсти.

"Мої римські канікули. Я вперше спонтанно купила квитки за 10 годин до вильоту, відпросилася у чоловіка, сім'ї, у админчиков і на 4 дні полетіла просто смачно їсти, гуляти по Риму, базікати і багато сміятися. За ці дні 0 нових фото, вибачте хлопці, але не доля. Два дні не знімала тапочки і спортик; Майже не відкривала робочі чати; Обжерливість з ранку до вечора і плювати на вагу; найсмачніший белліні п'ється так легко і смачно; P. s. Іноді так важливо зробити паузу і полетіти на вікенд з подругою", - поділилася дівчина.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Думки підписників розділилися - деякі здивувалися, що Алла може так просто залишити чоловіка і дитину і виїхати на відпочинок, інші ж радіють за неї і погоджуються, що потрібно іноді влаштовувати собі спонтанне перезавантаження.

  • "Вам пощастило, що так спокійно можете залишити дитину, чоловіка)) я б так не змогла) день не день без них поруч... занадто сентиментальна напевно"
  • "Спонтанні поїздки - найкрутіші!!! Треба давати собі можливість видихнути!"
  • "Обожнюю спонтанні смачні подорожі"
  • "Яка краса"
  • "Це чудово. Ви прекрасні"
  • "Повністю Вас підтримую, Спонтанні подорожі це супер"
  • "Спонтанний відпочинок завжди краще"
  • "Такі паузи дають відмінну перезавантаження"
  • "Розумниця!! Це одне з найкращих ліків"
  • "Ти прекрасна. Відпочивай і набирайся сил"

Нагадаємо, раніше дружина Миколи Тищенка Барановська Алла похвалилася ідеальною фігурою в total black образі.

До речі, Алла Барановська поділилася своєю думкою про роль жінки в родинному житті і відносинах.

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