"Індіанець апачі": Кім Кардаш'ян зачарувала мережу рідкісним фото з сином

Фото: Кім Кардаш'ян (instagram.com/kimkardashian)

Раскрас індіанця на обличчі малюка найбільше сподобався користувачам соцмереж

Американська бізнес-леді і селебріті веде активний спосіб життя в соцмережах і реальності. Зйомки, промо-акції, створення нових брендів, реклама, здається, що у Кім 25 години в добі, вона скрізь встигає і завжди виглядає карколомно. Однак, не дивлячись на щільний робочий графік, Кімберлі досягла успіху і як мати. Про своїх близьких вона також не забуває. Милі фото з дітьми та романтичні кадри з чоловіком – одна з найбільш актуальних тем у публікаціях Кім.

Так, нещодавно інста-діва поділилася зворушливим фото зі своїм трирічним сином Сэйнтом Вестом. Малюк, з розмальованим яскравими фарбами обличчам, позував зі своєю зірковою мамою на камеру, чим розчулив незліченних підписників Кардаш'ян.

Фото: Кім Кардашьян з сином Сэйнтом (instagram.com/kimkardashian)

В коментарях відзначилися, як голлівудські знаменитості, так і звичайні користувачі, які помітили унікальну схожість хлопчика з батьком і оцінили його бойовий раскрас індіанця.

Така красива мама!! Сейнт, я люблю тебе

Він такий милий

Индец Апачі

Боже мій, це ж міні Каньє

Нагадаємо, що не так давно Кім Кардаш'ян здивувала кардинальною зміною образу, шокував користувачів новим кольором волосся.

А пару днів тому вона не втрималася від слів любові для своїх сестер. Кім показала рідкісний кадр, де нарешті зібралися всі дівчата, і написала, як багато вони для неї значать.

Крім того, ми писали про те, що Кім Кардаш'ян, що нещодавно випустила нову лінію білизни потрапила в скандал, але знайшла спосіб вийти з положення гідно.