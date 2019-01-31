"Імператриця": спокусливу Астаф'єву в екстремальному міні порівняли з Монікою Беллуччі

Співачка похвалилася пікантним фотосетом в зухвалому вбранні

Популярная актриса, певица, модель и экс-участница группы Nikita Даша Астафьева, которая рассказала о зимнем отдыхе на известном украинском курорте, порадовала поклонников новой горячей фотосессией в откровенном наряде, которую она опубликовала в Instagram.

В серии пикантных снимков звезда предстала перед фанами в обольстительном платье по фигуре пастельного цвета, которое идеально подчеркнуло ее пышную грудь, аппетитные бедра и тонкую талия. Даша дополнила ансамбль портупеей и грубым кожаным браслетом, а также позировала в кадре с длинными гладкими волосами и выразительным макияжем. Она поблагодарила фотографа за его труд и впечатляющий результат.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Все мое любимое в чистом виде", - подписала артистка пикантный фотоссет, вызвав восторг у впечатленных увиденным поклонников.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Подписчики Даши были восхищены ее формами и мастерским умением быть соблазнительной и притягательной в кадре.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Тут даже слов не подобрать!", "Даша, Вы очень красивы и обворожительны", "Украинская Моника Беллуччи", "Императрица", "Шикарный вид", "Бомба", "Даша! Вы богиня, не устаю Вами восхищаться. Умная, дерзкая, смелая... В общем огонь, а не девушка", "Даша всегда эффектная и шикарная", - отмечали изумленные комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Ранее Даша Астафьева рассказала об источниках вдохновения, которые делают ее жизнь счастливее и насыщеннее.

К слову, Даша Астафьева снялась в чувственной фотосессии в восточном стиле, заставив поклонников испытать восторг от увиденного.

Видео: РБК-Украина