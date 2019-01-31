"Імператриця": спокусливу Астаф'єву в екстремальному міні порівняли з Монікою Беллуччі

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка похвалилася пікантним фотосетом в зухвалому вбранні

Популярна актриса, співачка, модель і екс-учасниця гурту Nikita Даша Астаф'єва, яка розповіла про зимовий відпочинок на відомому українському курорті, порадувала шанувальників новою гарячою фотосесією у відвертому вбранні, яку вона опублікувала в Instagram.

У серії пікантних знімків зірка постала перед фанами у звабливій сукні з фпо фігурі пастельного кольору, яка ідеально підкреслила її пишні груди, апетитні стегна і тонку талію. Даша доповнила ансамбль портупеєю і грубим шкіряним браслетом, а також позувала в кадрі з довгими гладкими волоссям і виразним макіяжем. Вона подякувала фотографу за його працю і вражаючий результат.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Все моє улюблене в чистому вигляді", - підписала артистка пікантний фотоссет, викликавши захват у вражених побаченим шанувальників.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Підписники Даші були захоплені її формами і майстерним умінням бути привабливою і звабливою в кадрі.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Тут навіть слів не підібрати!", "Даша, Ви дуже красива і чарівна", "Українська Моніка Беллуччі", "Імператриця", "Шикарний вид", "Бомба", "Даша! Ви богиня, не втомлююся Вами захоплюватися. Розумна, рішуча, смілива... Загалом вогонь, а не дівчина", "Даша завжди ефектна і шикарна", - відзначали зачаровані коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Раніше Даша Астаф'єва розповіла про джерела натхнення, які роблять її життя щасливішим і насиченішим.

До речі, Даша Астаф'єва знялася в чуттєвій фотосесії у східному стилі, змусивши шанувальників відчути захват від побаченого.

Відео: РБК-Україна