Ілон Маск і Граймс дали новонародженій дитині незвичайне ім'я з ельфійськім значенням

У понеділок, 4 травня, 48-річний бізнесмен Ілон Маск і його кохана, 32-річна співачка Граймс (справжнє ім'я Клер Буше) стали батьками хлопчика. На відміну від переважної більшості знаменитостей, Маск і Буше вирішили буквально відразу ж "розкрити всі карти". Маск показав кілька фотографій новонародженої дитини. А також розкрив його більш ніж незвичайне ім'я — X Æ A-12. Спочатку фолловери засновника SpaceX подумали, що це жарт. З'ясувалося, що ні!

І ось сьогодні, вже співачка Граймс підтвердила новину про незвичайне ім'я свого первістка. Зіркові батьки жартувати і не збиралися. Молода мама нарешті вирішила дати розшифровку цієї загадкової "формули", що виявилася іменем.

Отже, як пояснює Граймс, X означає "невідому змінну". Æ — це її написання на "ельфійською мовою", значення знака трактується як любов і штучний інтелект. Останній символ A-12 — це модель їх улюбленого літака, а також перша літера назви улюбленої пісні виконавиці "Архангел".

“Ніякої зброї, ніяких засобів оборони, тільки швидкість. Великий в бою, але не жорстокий", — пояснює епатажна виконавиця.

Пояснення Клер лише посилило інтерес шанувальників. Адже тепер відкритим залишається питання — як вимовляється це ім'я.

Один з фанатів пари припустив, що в підсумку вийде X Ash Archangel (прим.ред: символ Æ читається як ash) — і все перераховане вище можна просто скоротити до Архангела. Граймс і Маск оцінили коментар цього інтернет-користувача, даючи зрозуміти, що його версія вірна.

Ілон Маск з сином (Фото: twitter.com/elonmusk)

Ну а поки шанувальники пари чекають інструкцію по вимові імені новонародженого, батьки малюка не можуть нарадуватися на сина. Новонародженого Маск порівняв з кнопкою і назвав його "щасливим, здоровим і чарівним".

Нагадаємо, що для інженера ця дитина стала вже шостим. А ось Граймс стала матір'ю вперше.

Нагадаємо, раніше кохана Ілона Маска шокувала визнанням про вагітність.