Ікона стилю: Джамала похвалилася унікальним гардеробом з трьох сезонів шоу Голос країни

Популярна українська співачка Джамала, яка нещодавно зізналася, як її стомлює власний син, продемонструвала луки, в яких вона була на шоу Голос країни. Артистка опублікувала фотографії на своїй сторінці в Instagram.

Джамала підкреслила, що Голос країни - унікальний проект, який дозволяв їй змінюватися, змінювати, а також вчити і вчитися.

"Експерименти, імпровізації, спонтанні дуети з учасниками, тренерами, зміни образів (де, як не на такому шоу грати з одягом?)" – написала співачка.

Вона також підкреслила, що часом було складно емоційно відчувати розчарування учасників після відмови, їх образи, і хвилювання перед виступами.

"Як наставник двох сезонів Голос країни та одного Голос діти скажу, що це дуже серйозне випробування для всіх сторін", - зазначила Джамала.

Вона привітала новий тренерський склад шоу, і побажала їм гарного сезону і мужності.

Користувачі мережі також прокоментували її фотографії.

Чарівна як завжди!!!

Красуня;

Образи топчик особливо жовтий костюм і з косичками;

Ікона стилю!!!Залишайся собою Джамала!

Скріншоти з instagram

Нагадаємо, що Джамала розговорилася про труднощі сімейного відпочинку. Співачка озвучила плюси зимової подорожі в Єгипет.