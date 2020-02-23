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Грайлива Настя Каменських завела мережу жарким танцем в мереживній білизні

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Співачка підкорила пластикою у відвертому образі

Настя Каменських - справжній шопоголік і відверто зізнається, що у неї безліч нарядів в гардеробі, як ефектних сценічних, так і стильних повсякденних. Останнім часом співачка і її чоловік Потап захопилися додатком TikTok, де знімають короткі відео і радують ними фанатів. Так, днями продюсер поділився роликом, в якому відшмагав кохану дружину по попі прямо на камеру!

Настя не стала відставати і теж опублікувала нове відео в своєму Instagram. У ньому вона з'явилася у відвертому образі зі свого нового кліпу Lollipop - мереживному боді неоново-жовтого кольору і оригінальних чорних штанях. Ефектний лук доповнює яскравий макіяж в тон наряду, а волосся артистка зібрала у високий пучок.

Каменських грайливо і пластично рухається під музику, одночасно "підспівуючи" словам.

Відео: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

"Льодяниковий настрій", - підписала жаркий ролик виконавиця, причому англійською мовою.

Шанувальники не змогли встояти перед сексапільною співачкою і закидали її компліментами в коментарях під відео.

  • Така гарненька ,мила ,дуже класна
  • Круте відео. А підкажіть трек
  • Супер стройняша
  • Солодка цукерка
  • Красоточка, така струнка
  • Ну як можна бути такою красиииивой
  • Яка сексуальна і класна
  • Богиня
  • Агонь!
  • Ох і красива!
  • Класно схудла..
  • Обажаю! Жіночна, люба, ніжна і дуже сексуальна
  • Твій бюстик і ти в ньому дуже шикарно!! ВИСТАЧИТЬ
  • Мені здається чи Настя дуже схудла?!))) у будь-якому випадку дуже красива
  • Можна дивитися вічно

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських розохотила мережу пікантними образами, в яких знялася для кліпі на пісню "Lollipop".

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