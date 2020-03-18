За іграми і в обіймах коханого: Леді Гага показала, як проводить час на карантині

Леді Гага останнім часом дуже активна в мережі. Причина тому – не тільки вихід нового відео і його розкрутка, але і зміни в особистому житті. З тих пір, як 33-річна співачка знайшла чоловіка своєї мрії, вона не залишає шанувальників без нової порції спільних кадрів з ним.

Нове фото Гаги і її бойфренда (фото: instagram.com/ladygaga)

Раніше артистка демонструвала загальні фото з відпочинку та поїздок. Зараз же, під час карантину, закохані намагаються менше часу проводити на людях. Вони насолоджуються товариством одне одного і завжди можуть знайти, чим себе зайняти. А заодно і навчити інших.

Так, Гага дала справжній список рекомендацій на період карантину: «День 6-й карантину! Залишатися сильними, грати у відеоігри та карти і піклуватися про себе. Важливе нагадування: тримайте свій розум максимально вільним від стресу і рухайте своїм тілом. Намагайтеся не передавати вірус, якщо він у вас є #corona. Це нормально і так приємно залишатися вдома, якщо ви можете! Який добрий вчинок для світу», – так написала співачка на своїй сторінці під романтичним фото.

Пара не збирається здаватися (фото: instagram.com/ladygaga)

Виглядають Леді Гага і її бойфренд – Майкл Поланскі – щасливими і спокійними. До речі, Леді Гага не перестає навіть у домашніх умовах робити макіяж. На знімку вона з легкими коричневими smoky-eyes, виразними бровами і блискучими губами. Цікаво, що співачка повернулася до свого звичного кольору волосся – блонду. Що відзначили багато фоловери зірки. Вона одягла чорну футболку з відкритими плечима і великі золотисті аксесуари. Хлопець співачки під стать їй приміряв чорну футболку. У сторіз пара показала, як вони грають в ігри.

Нагадаємо, Гага розгорнула цілу кампанію проти коронавіруса. Вона вже встигла опублікувати серію постів, закликаючи людей усього світу об'єднатися в єдиній боротьбі. Епатажна виконавиця однією з перших зізналася, що вирішила на час самоізолюватися і сама собі "призначила" домашній карантин.