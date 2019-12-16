Не йду по трупах: Регіна Тодоренко закликала навчитися радіти за інших

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведучу дуже засмучує засилля заздрості та злості у мережі

Популярна телеведуча і молода матуся Регіна Тодоренко продовжує насолоджуватись відпочинком на екзотичному острові Балі, куди вона полетіла разом з однорічним сином Михайлом. Активна дівчина знову повернулася до серфінгу та встала на дошку, а також починає кожен ранок з йоги. Знаменитість давно повернула собі прекрасну форму і захоплює стрункою фігурою.

На новому знімку в своєму Instagram Регіна показала, як розслабляється у відпустці - вона лежить на траві в смугастому купальнику, а поруч з нею - відкрита книга. Волосся ведучої, в яке вставлена красива квітка, мальовничо розсипалося навколо її голови.

Однак обличчя у Тодоренко серйозне і задумливе - у публікації вона зачепила такі важливі теми, як вміння радіти успіхам інших людей замість того, щоб злитися і заздрити їм.

Регіна поділилася особистими історіями та своєю точкою зору, а також закликала всіх вчити своїх дітей та і самим теж більше співчувати іншим людям і не "йти по головах".

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"#со-радість. Чи вчили вас батьки радіти за інших? А ви вчите своїх дітей радіти чужим перемогам і досягненням? Історія: нещодавно під одним зі своїх інтерв'ю виявила коментар "як же бісить вічний позитив цієї вискочки Регіни" і, якщо чесно, жахнулася. Тобто дратує, коли у іншого все добре?????? Серйозно???? Як же важко цій людині в суспільстві, адже її не навчили со-радості, а батьки своїм прикладом нав'язали заздрість, заздрість, засуджуючи інших за їх досягнення ( у цієї дівчини теж колись з'являться діти, а, можливо, вони вже є. А адже вони стануть заручниками ідентичного виховання і будуть ненавидіти тих, у кого позитивне мислення, у кого багато чого виходить. І ця озлобленість буде наростати кожен день, як сніжний ком. "Якщо дочка розповідає, що в класі з'явилася відмінниця, від душі порадіємо за незнайому дівчинку і не будемо поспішати з докором: "Ось бачиш?А ти?" (З.Соловейчик)", - поскаржилася Тодоренко.

Телезірка заявила, що сама вона ніколи не намагалася бути краще інших - а лише самій ставати краще себе колишньої.

"У дитинстві я часто програвала на танцювальних турнірах і музичних фестивалях, але кожен раз стоячи на 6м, 4м, 3м місці, батьки і педагоги підбадьорювали мене і підтримували словами: "і нехай переможе дружба, а боротьба за лідерство - це умовність. Тепер важливо покращувати свій навик", щоб наступного разу Регіна перемогла Регіну. За таким принципом я і живу: не намагаюся перестрибнути когось, не йду по трупах, а з кожним роком покращує свої якості і виховую в собі с-півчуття і со-РАДІСТЬ!" - зазначила артистка.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

У коментарях користувачі мережі захоплюються мудрістю і позитивністю Тодоренко і дякують їй за такі правильні і мотивуючі слова.

Згодна на всі 100

Ми рідко про це замислюємося, а це так важливо. Себе треба перемагати, заради себе

Регіна, я вас обожнюю!

Я так радію твоїм успіхам. Вони дуже надихають і зяряжают

Молодець, Регіна! Так тримати!

Завжди радію за інших!! І відразу закохалася в Регіну, як тільки вона з Колею почала вести Орел і решка. Класна, позитивна дівчина

Регіна, Ви чудова! Все вірно і дуже точно сказали. Удачі Вам і Вашим близьким

Чудові слова. Я саме так завжди розмовляла з доньками.

З задоволенням читаю вас, позитивна людина

Регіна побільше б таких людей як ти!!!!

Все правильно, молодець! Я пишаюся тобою))

Ви просто красуня і розумниця

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше Влад Топалов розповів, чим його підкорила Регіна Тодоренко.