Ідеальний тато: дружина MONATIK'а зворушила мережу ніжними фото співака з синами

Дмитро Монатік з дітьми (фото: instagram.com/monatik_official)

В День батька Ірина поділилася підбіркою милих фото і зробила визнання

Український артист Дмитро Монатік рідко ділиться подробицями свого особистого життя. Разом з дружиною Іриною вони виховують двох синів Данила і Платона, при цьому обличчя хлопчиків ретельно приховують. В честь Дня батька, який відзначається в Україні у третю неділю червня і в цьому році випав на 21 число, дружина виконавця поділилася в мережі ніжними і зворушливими фото MONATIK'а з дітьми.

На всіх кадрах малюки відображені або збоку, або зі спини, проте від них так і віє любов'ю і батьківською турботою.

"Психологи стверджують,що для хлопчиків батько — це той образ, на підставі якого він будує себе саме як чоловіка. Для маленького хлопчика — це взагалі єдиний існуючий у нього механізм розвитку мужності,вибору життєвого шляху та досягнення успіху. І тут є важливий нюанс, для того щоб цей механізм спрацював, хлопчик повинен симпатизувати своєму батькові. Як же я щаслива, що наші хлопчики тебе @monatik_official обожнюють,пишаються, люблять і щиро дружать. Я вірю, що з Таким татом у них обов'язково все буде добре. Любимо тебе дуже. PS. Всіх батьків зі святом", - написала Ірина під публікацією.

Дмитро також виклав один із знімків на своїй сторінці і зізнався, що дуже щасливий бути батьком.

"Яке щастя бути батьком. Спасибі нашим прекрасним мамам за це! Усіх батьків з святом!!!!!" - поділився MONATIK.

Дружина Дмитра Монатіка поділилася трепетними кадрами артиста з синами (фото: instagram.com/irinamonatik)

Користувачі мережі засипали сімейство розчуленими коментарями.

Божеееее, які ви прекрасні

Уті бозі. У Данини і Платоши є чудовий приклад. Дмитро неймовірно добрий, позитивний, мрійник, який ставить мету, йде до неї, і перемагає, і я впевнена, що він чудовий тато

Як же я люблю вашу родину ! Ви такий приклад! Джерело світла , мудрості і добра!

Любимо

прекрасні!

Бозі, які кошенята

Через фотографії відчувається вся та потужна любов і турбота яку дає діткам такий чудовий батько @monatik_official Як же здорово мати таких маленьких і чудових діток. Я впевнена, що коли Даня і Платон виростуть, добрими і чесними людьми

Ви прекрасні, як завжди

Роль тата дуже велика в становленні дітей

Які вони милі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше MONATIK вперше розкрив подробиці свого незвичайного весілля з коханою.

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Автор: Lite