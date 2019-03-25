Ідеальні форми: дочка Брежнєвої в купальнику захопила стрункою фігурою

Донька популярної співачки Віри Брежнєвої, Соня Кіперман, незабаром буде святкувати випускний. Дівчина навчається і живе в США, пробує свої сили в модельному бізнесі і навіть встигла освоїти ази акторської професії, а її яскрава зовнішність і схожість зі зірковою мамою забезпечили юній красуні пильну увагу шанувальників. Соня опублікувала в Instagram фото в трендовому купальнику з високою посадкою.

Дівчина демонструє нескінченні стрункі ніжки, позуючи біля басейну і підставивши обличчя лагідному сонечку. Купальник вдало підкреслює її фігуру, акцентуючи увагу на осиній талії.

В якості підпису вона згадала назву пісні Френка Оушена "Рожеве+біле" - Pink+White, натякнувши на колірну гаму свого купального вбрання.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Крім того, Соня влаштувала атмосферний фотосет в романтичному образі на фоні буйної природи. Вона позувала в білосніжній легкій сукні з коротким рукавом і масивних черевиках. В якості аксесуарів дівчина вибрала лаконічні сережки з каменем і парочку тонких браслетів.

Навіть знаменита мама не змогла пройти повз і залишила пару смайлів з сердечками і коротке, але красномовне "вау!"

Не утрималися від коментарів і підписники дівчини, які зробили їй щирі компліменти.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Чарівна Соня", "Мила", "Яка краса!", "Прекрасна", "Сонечка красуня", "Красуня!" - зазначали вони.

Раніше старша дочка Віри Брежнєвої вирішила поекспериментувати із зовнішністю і змінила колір волосся. Правда, шатенкою Соня була не довго і знову повернулася до звичного блонду.

До речі, Соня Кіперман вразила мережу фото в короткому топі з анімалістичним принтом, що підкреслив її ідеальні вигини.