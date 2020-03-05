Ідеальні діти: Вікторія Бекхем розчулила мережу зворушливим сімейними фото

Вікторія Бекхем днями відзначила день народження старшого сина. 4 березня Брукліну виповнився 21 рік. В честь такої події бізнесвумен опублікувала зворушливий архівний кадр, на якому Девід Бекхем тримає новонародженого малюка на руках. "21 рік тому сьогодні сама прекрасна душа прийшла у світ і назавжди змінила наше життя. Чутлива, мила, добра та весела, ти наше все. Я так тебе люблю! З Днем Народження", – написала Вікторія. "Я люблю вас дуже сильно!", – написав у відповідь Бруклін. У кращих традиціях дружної сім'ї вони вирушили відзначати цю подію.

Девід з Брукліном (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Пізніше зірка додала фото з уже дорослим сином. Бруклін на фото позує з батьком і мамою. "З Днем Народження, Бруклін! Ми так пишаємося і любимо тебе! Так багато поцілунків", – написала Вікторія під знімком. Виглядає він щасливим і радісним, а батьки просто світяться від гордості.

Батьки з іменинником (фото: instagram.com/victoriabeckham)

До речі, всі троє вкотре довели, що недаремно носять звання самого стильного сімейства. Вікторія для свята наділу бежевий костюм власного бренду: розкльошені спідницю, блузу і гольф. Девід приміряв синій костюм і смугасту сорочку, які доповнив темною краваткою і коричневими туфлями. А іменинник вибрав чорний піджак, джинси і білу сорочку.

Діти на дні народження старшого брата (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На цьому розчулена мама не зупинилася, додавши ще одне не менш цікаве фото. Тут постали всі четверо дітей Вікторії і Девіда: Бруклін, Ромео, Круз, а також молодша Харпер Севен. Іменинник обіймає братів, а Харпер стоїть посередині. "Мої малята, я люблю вас", – додала коментар бізнесвумен. Фолловери зірки також не стали мовчати, зазначивши, що діти Вікторії неймовірно милі. А посмішка Харпер Севен – просто чарівна. Залишила свій коментар і Єва Лонгорія, написавши: "Прекрасні дітки".