Ідеальні! Дочка Віри Брежнєвої показала пристрасні поцілунки з коханим

Старша дочка Віри Брежнєвої, 18-річна Соя Кіперман не так давно показала свого бойфренда на ім'я Метт Кеннон і публічно зізналася йому в коханні. Пара встигла відвідати місто романтики Париж і помилуватися його головними визначними пам'ятками – не обійшлося і без фото на фоні Ейфелевої вежі. В цей раз Соня показала цілу серію пристрасних фото з коханим, причому для цього у неї був вагомий привід – день народження бойфренда.

18-річна красуня опублікувала спекотне спільне фото у воді – Метт підняв її на руках над водною гладдю і закохані застигли в пристрасному поцілунку. На іншому знімку Соня припала до плеча свого хлопця і в блаженстві прикрила очі.

"З днем народження мою улюблену людину на Землі. Між нами так багато нічного драйву і нескінченного сміху. Я люблю тебе", - зробила відверте зізнання дівчина.

Фото: Соня Кіперман з коханим (instagram.com/sonyaxkiperman)

До привітань дочки несподівано приєдналася її зіркова мама і навіть бабуся. "З днем народження твоє сонечко", - написала співачка під фото. "З днем народження, Метт", - зазначила Тамара Віталіївна.

Підписники Соні захопилися молодою закоханою парою і також не шкодували щирих компліментів і побажань.

Щастя Вам!

Прекрасні

Які ви милі!

Такі красиві!

Ідеальні

Будьте щасливі!

З днем народження! Прекрасні створіння!

Красотулька! Це в тебе від мами - любов до кучерявому чоловікові!

Скріншот коментарів

Раніше бабуся Соні, мама Віри Брежнєвої, Тамара показала струнку фігуру в купальнику на грецькому курорті.