"Ідеально сидить": Леся Нікітюк блиснула пишними грудьми в нижній білизні

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала в мережі свій улюблений ліфчик

Схоже, що Леся Нікітюк увійшла у смак - ведуча продовжує розбурхувати шанувальників пікантними знімками. Так, раніше красуня поділилася спокусливим кадром, на якому показала своїх "маляток" - у кадрі видно лише апетитні груди дівчини. Ймовірно, реакція мережі її надихнула, так як нове фото в записі артистки також досить відверте і з акцентом на бюст.

Леся вирішила показати всім, якій нижній білизні вона віддає перевагу. Ведуча опублікувала гаряче селфи, на якому позує в красивому яскраво-синьому бюстгальтері. Одну руку вона піднесла до обличчя і мило посміхається.

У підпису Нікітюк в черговий раз продемонструвала своє почуття гумору.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Так, я вже доросла і ношу бюстгалтери ))) мої улюблені комплекти Chantal Thomass. А ви яким брендам віддаєте перевагу, дівчата???? #ліфчик #ліф #нацюцюрник #сиськиндом" - жартівливо написала теледіва.

Фолловери по достоїнству оцінили і красиву білизну, і спокусливий бюст Лесі, не забули і про її почуття гумору. Вони залишили Нікітюк безліч захоплених компліментів.

Блакитнооке диво

Красуня

Красива. Дуже

Краще взагалі без них. Ви дуже ніжна на фото

Ідеально сидить

Таємний агент Victoria Secret

Лесічка, ти така гарна люблю тебе

Давно доросла

Сексі

Ти дуже красива

Кайф

Красива жінка

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в модному тренчі заінтригувала новою пригодою. Ведуча показала фото з невеликим вертольотом.

Також до цього сонячна Леся Нікітюк на тлі стародавньої пам'ятки спантеличила мережу.