Ідеальна жінка: Алессандра Амбросіо похвалилася стрункою фігурою в відвертому купальнику

Алессандра Амбросіо - одна з найбільш затребуваних моделей в світі - регулярно викладає в мережу спекотні кадри в бікіні. Найчастіше вона демонструє речі власної лінії купальників Gal Floripa. Цього разу 39-річна знаменитість обрала купальник бронзового відтінку, що складається з крихітних трусиків і бюстгальтера. Така модель візуально зробила струнке тіло екс-ангела Victoria's Secret просто досконалим: її пишні груди, сталевий прес, стрункі ноги і руки буквально засліпили фнатів. На додаток до образу вона підібрала сорочку з рукавами-ліхтариками молочного відтінку. З аксесуарів вона вибрала золотистий ланцюжок з підвіскою, а також браслет. Макіяж їй зробили мінімальний, а волосся уклали нарочито розпатланим пляжними хвилями.



Модель обожнює спекотні фотосесії (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра позує в своєму будинку, на тлі зелені і мінімалістичного інтер'єру. «Ранок мрії», - зробила вона лаконічний підпис. Шанувальники, як завжди, виявилися набагато красномовнішими. Вони буквально підірвали сторінку зірки компліментами, відзначаючи красу і стрункість мами 2-х дітей. «Так гаряче», «Вау», «Чудова», «Така красива», «О боги», «Муза», «Справжня краса», «Богиня, ідеальна людина»...

Алессандра Амбросіо в новому образі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, в родині Алессандри підростає двоє дітей: дочка Аня Луїза і син Ноа. Дівчинці, яка неймовірно схожа на свою знамениту маму, вже давно пророкують славу моделі. Вона навіть взяла участь в декількох професійних фотосесіях. А Ноа поки що не визначився з майбутньою професією - він, як і всі хлопчики його віку - проводить багато часу поза домом, а на маминих фото з'являється набагато рідше, ніж дочка.