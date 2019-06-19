Ідеальна вчителька! Тіна Кароль розбурхала мережу витонченим фото

Українська поп-діва Тіна Кароль знає, як утримувати стійкий інтерес численної армії шанувальників в соцмережах. Вона радує фанів не лише своєю творчістю, але і регулярно публікує фото з фотосесій, кожен раз будучи їм в новому образі. Шанувальники звикли, що їх улюблениця вміє бути абсолютно різною, але при цьому завжди виглядати гармонійно і ефектно в будь-якому образі. Цього разу зірка вирішила з'явитися перед мережевою публікою в оригінальному "музичному вбранні", опублікувавши свіжий знімок в Instagram.

Тіна застигла біля дерев'яного вінтажного столика в профіль. На ній суворе темне плаття на гудзиках зі світлим комірцем і манжетами, прикрашене принтом у вигляді нот. Природний макіяж з ефектом відсутності косметики і акцент на червоні губи із сатиновою помадою і трохи розтріпане в художньому безладі волосся надають образу особливої чуттєвості.

Шанувальникам точно припав до смаку одночасно суворий і витончений лук Тіни. Вони поспішили повідомити їй про це в коментарях під знімком.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Плаття так підходить тобі!", "Така красива!", "Такий погляд, я потонула", "Казкова!", "Діва!", "Диво", "Неперевершена Тіна! Як завжди", "Неймовірна краса", "Чарівниця!", "Образ шик", "Така витончена, схожа на ідеальну вчительку сольфеджіо або щось в цьому роді", - ділилися думкою фолловери.

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль показала ніжний образ у світло-блакитному напівпрозорому вбранні з незвичайною для неї зачіскою.

До речі, Тіна Кароль приголомшила грайливим постільним фото в білій сорочці, засвітивши стрункі ноги.

До слова, Тіна Кароль здивувала шанувальників чуттєвим природним образом.