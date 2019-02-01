"Ідеальна": Слава Камінська захопила пікантним фото у спідній білизні

Співачка зізналася, під чиї пісні танцювала в такому вигляді

Украинская певица и участница популярной группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая ранее вызвала восторг в сети экстравагантным нарядом, решила окончательно "добить" своих поклонников и поделилась откровенным фото в нижнем белье. Пикантный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото мама двоих детей позирует у зеркала в спортивном черном белье, демонстрируя точеную фигуру.

"Танцевала под Бузову .... А вы?" - сделала Слава неожиданное признание.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Подписчики знаменитости наперебой восторгаются ее формами и стройностью, а также советуют не слушать больше подобную музыку.

"Слава, зачем?:) Протрите уши святой водой')";

"Родить 2 детей и иметь такую фигуру... мечта";

"Шикарная фигура";

"Очень красивая!";

"Идеальная";

"Ваша фигура просто идеальна!!!!";

"Бузову вообще для здоровья опасно слушать", - пишут фолловеры певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава Каминская поделилась с поклонниками своей радостью.

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