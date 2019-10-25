Ідеальна сім'я: Дантес висловився з приводу можливого поповнення з Дорофєєвою

Володимир Дантес співак, телеведучий і блогер, але часто його називають у пресі "чоловіком солістки групи "Час і Скло" Надії Дорофєєвої". Про те, як часто готує вдома вечерю, і коли планує поповнення з дружиною, ексклюзивно розповів у програмі "Зірковий шлях" в рубриці "Кава з перцем" на каналі "Україна".

Випускник талант-шоу Володимир Дантес став відомим як учасник дуету "Дантес&Олійник". Коли гурт розпався, Дантес пішов у сольне плавання. Зараз співак одружений і, коли має вільний вечір, готує сімейну вечерю.

"Я за фемінізм. По-перше, я вчився цьому останні 3 роки, я це про їжу. По-друге, я готував з дитинства, Наді дуже подобається, як я готую. Та й увечері зараз у мене вільного часу більше, ніж у Наді. Тому, чому я повинен упиратися рогом і говорити типу - ось ти тяжко працювала, припустимо, концерт у Палаці Спорту, давай зараз ми приїдемо додому, приготуй поїсти", - ділиться з "Зірковим шляхом" Дантес.

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Та у родині бувають і свої кризи, але, за словами Дантеса, це йде подружжю на користь.

"Ми ідеальна сім'я, тому що ми сваримося. Я був дурнем, який міг ляпнути неправильні речі, повестися неправильно, якісь флірти. Не в тому плані, що я хотів з кимось познайомитися і провести вечір. Ні, чисто це було на автоматі, з серії я ж артист. І найголовніше, що я міг це робити при Наді. Та Надя говорила: може головою подумаєш? При тому, що вона в свої 21 на той момент була мізками старша за мене років на 10, напевно", - говорить співак.

Пара одружена вже 4 роки і всіх їхніх прихильників мучить запитання: коли співаки стануть батьками:

"У нас у графіку поки не заплановано, ми календарі не звіряли. Тому ми не паримося з цього приводу. Я не хочу робити з дитиною, як багато батьків-артистів з дітьми. А хто з нашою дитиною буде сидіти? Мама, бабуся?", - розповів Дантес.

Нагадаємо, раніше в шкірі і ультракоротком міні Дорофєєва звела з розуму ідеальними формами.