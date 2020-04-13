Ідеальна сім'я: Алессандра Амбросіо засипала мережу спільними фото з дітьми і коханим

Алессандра Амбросіо останнім часом часто ділиться сімейними фото. Але частіше на них фігурують діти супермоделі – 11-річна Аня Луїза і 7-річний Ноа. Спекотна красуня любить захоплювати мережу красою дочки і сина, показувати, чим вони займаються на карантині і як весело і з користю проводять час. Періодично в сторіз моделі з'являється і хлопець Алессандри – італійський бізнесмен Ніколо Одді. Але ось спільними знімками модель не радувала давно.

Вся сім'я в зборі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На честь католицької Пасхи, яку відзначали в цьому році 12 квітня, модель опублікувала галерею фото. Вся сім'я – сама модель, її діти і коханий чоловік, а також два пса – зібралися за столом. Великодні декорації, кумедні кролячі вушка і щасливі обличчя всіх присутніх говорять про те, що карантин не зміг зіпсувати світле свято. Модель з дітьми і коханим веселяться і корчать в камеру кумедні пики.

До речі, не менше фото додала модель і напередодні, зі святкування свого дня народження. 11 квітня спекотній красуні виповнилося 39 років. Свято пройшло в атмосфері любові, у зворушливій сімейній обстановці. Алессандра буквально засипала мережу радісними фото, на яких позує з дітьми і просто світиться від щастя. Є тут знімки з Ніколо: пара ніжно цілується під захоплені оплески дітей.

На дні народження моделі (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

«Ух ти! Я навіть не знаю, з чого почати. Стільки повідомлень, стільки любові! Спасибі моїй родині і всім, дякую вам!!! Навіть у цей шалений час я відчуваю себе пов'язаною зі всіма вами!!! Я хочу подякувати вам від усього серця. Моя любов до вас нескінченна!!!».

Цікаво, що Аня Луїза підготувала на честь дня народження мами свій пост. Дівчинка знайшла масу архівних кадрів, де Амбросіо позує з нею, ще зовсім крихіткою. «...Не можу повірити, що тобі 29. Ще один рік і буде 30», – пожартувала Аня Луїза. І додала: «Принаймні, саме так ти виглядаєш».