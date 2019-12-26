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Ідеальна сім'я: Алессандра Амбросіо засипала мережу щасливими фото з улюбленим і дітьми

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.12.2019 - 20:35
Ідеальна сім'я: Алессандра Амбросіо засипала мережу щасливими фото з улюбленим і дітьми
Алессандра Амбросіо з дітьми (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Модель відзначає Різдво в Каліфорнії

Алессандра Амбросіо – одна з найпопулярніших моделей у світі, якій вдається не тільки будувати успішну кар'єру, але і бути щасливою мамою і дружиною. Правда, зі своїм бойфрендом Ніколо Одді, з яким вона перебуває у відносинах вже більше року, вона поки ще не одружилась. Але, по всьому, довго чекати шанувальникам пари не доведеться. Бізнесмен вже став членом сім'ї Алессандри, якого обожнюють всі родичі. А діти Амбросіо – 11-річна Аня Луїза і 7-річний Ноа – просто у захваті від нового бойфренда мами.

Ідеальна сім'я: Алессандра Амбросіо засипала мережу щасливими фото з улюбленим і дітьмиІдеальна сім'я: Алессандра Амбросіо засипала мережу щасливими фото з улюбленим і дітьмиАлессандра з сім'єю (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На різдвяні канікули вся родина вирушила до Каліфорнії. Тут, серед екзотичної природи і в компанії улюблених друзів, вони і відзначили найбільш душевне і тепле свято в році. Алессандра показала прикрашений до Різдва будинок, безліч страв, а також веселі ігри всієї родини і прогулянки на свіжому повітрі. У сторіз 38-річна красуня поділилася і дуже особистими відео – вони з Ніколо лежать у ліжку, а поруч з ними вмостилися їхні домашні улюбленці, 2 пса.

Ідеальна сім'я: Алессандра Амбросіо засипала мережу щасливими фото з улюбленим і дітьмиІдеальна сім'я: Алессандра Амбросіо засипала мережу щасливими фото з улюбленим і дітьмиДіти Алессандри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

"Вітання від моєї родини до вашої", – написала модель під фото, де позує на тлі ялинки з дітьми і коханим. У відповідь шанувальники засипали Алессандру побажаннями та привітаннями.

Дітям Алессандра у ці дні приділила особливу увагу. Буквально вся сторінка дівчини засипана фото Ані Луїзи і Ноа з різних ракурсів. Що, втім, не дивно. Модель не раз зізнавалася, що вони – її головна гордість і досягнення в житті. Обидві дитини народилися в першому шлюбі моделі – з бізнесменом Джеймі Мазуром, шлюб з якою тривав з 2005-го по 2018-й рік.

Ідеальна сім'я: Алессандра Амбросіо засипала мережу щасливими фото з улюбленим і дітьми

Алессандра і Ніколо (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, нещодавно екс-"ангел" Victoria's Secret навіть знялася для французького журналу Madame Figaro разом з дітьми. Таким чином, редактора хотіли донести головну думку: поєднувати кар'єру і материнство цілком реально.

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