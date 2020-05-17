Ідеальна пара! Настя Каменських зачарувала мережу романтичним фото з Потапом

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Співачка поділилася щасливим кадром з коханим на березі океану

Настя Каменських і Потап не втомлюються зізнаватися один одному в любові і демонструвати ніжні почуття. Днями співачка презентувала незвичайний кліп "Спогади", створений з архівних фото і відео з чоловіком, і який вона зняла і змонтувала сама прямо у дворі свого будинку. Для цього артистка переглянула безліч кадрів, знятих під час подорожей з чоловіком по різним країнам. Одним з неймовірно романтичних фото вона вирішила поділитися і з шанувальниками, виклавши його в Instagram.

На знімку зображений задоволений Потап у білій сорочці і солом'яному капелюсі - продюсер склав руки на грудях і щасливо посміхається, а Настя ніжно обіймає його ззаду за шию, закривши очі. На задньому фоні можна розгледіти воду - ймовірно, кадр був зроблений на березі океану або моря. Пара виглядає дуже щасливою і закоханою.

"Я закриваю очі

Я вирушаю туди

Де шумить океану чарівна бірюза

Де тоді мені сказав:

А які ваші улюблені рядки з пісні «Спогади»?" - поділилася Каменських.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Користувачі мережі засипали пару розчуленими коментарями, захоплюючись їх красивою любов'ю.

Дуже круто

Ви такі милі.. Фотка так де потрібно, коли потрібно і з ким потрібно!!)

тепер моя найулюбленіша пісня

Ви дуже гарна пара

Ідеальна пара

Ви така гарна пара! Дай вам Боже щастя! Настя, привіт Вам з Інституту Вісконсіна! Ви наша гордість!

найкрасивіші "спогад" в саме серце. на репите..дякую Вам!!!

найкраще фото в Світі

Які ви гарні! Щасливі! Дякую за позитив

Якась парочка

До чого ж красива і гармонійна пара

Коли-небудь ми будемо згадувати все це, наші літаки в літо. прям цілий день співаю

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Настя Каменських з собачкою Мімі розсекретила приємні "дівочі справи" вранці.

Автор: Марина Настевіч