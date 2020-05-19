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Ідеальна пара: Емілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії в компанії чоловіка

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Зірка представила нову колекцію власного бренду

Емілі Ратаковскі представила нову незвичайну колекцію власного бренду – парну. Рекламувати її вона запросила свого чоловіка Себастьяна. Фотосесія вийшла яскравою і стильною: парочка приміряла вбрання однакового забарвлення: з ланцюгами і леопардовим принтом. Емілі постала в шортах і блузі, надягнутій на голе тіло. А чоловік гарячої красуні одягнув шорти та сорочку.

У зйомці пара обнімається і цілується, стоячи посеред своєї спальні. На деяких знімках Себастьян тримає Емілі на руках. Зрозуміло, на всіх фото Ратаковскі зуміла показати не тільки речі, але і своє досконале тіло. «Літні комплекти – для вас та ваших коханих!», – написала Емілі, запросивши шанувальників на сайт за покупками.

Емілі з чоловіком (фото: instagram.com/emrata)

Треба визнати, що вони своєю чергою засипали Емілі коментарями. І не всі вони виявилися такими позитивними. Багато хто дивується, як такий хлопець, як Себастьян, зміг заполучити настільки привабливу дівчину, як Ратаковскі. Також деякі фанати порахували, що вбрання пари виглядають досить смішно.

  • Пара – мета
  • Що за щасливчик цей хлопець!
  • Цінуй її, брат
  • Хороші клоунські костюми
  • Більше подобається для неї, ніж для нього
  • Щасливий чувак
  • Обожнюю це!
  • Милооо
  • Я в захваті від моделей
  • Я серйозно: не розумію, як цей чувак отримав цю дівчину

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Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/emrata)

Нагадаємо, пара почала зустрічатися відразу після знайомства, а вже через пару тижнів закохані вирішили одружитися. За професією Себастьян актор і продюсер, але прославився хлопець саме як бойфренд і чоловік Емілі Ратаковскі. Він в усьому підтримує свою кохану і, за словами самої моделі і бізнесвумен, став справжньою опорою для неї. Емілі часто зізнається, як їй пощастило зустріти чоловіка і як вона цінує його турботу і підтримку. Кілька років тому пара завела пса Коломбо. А ось дітей Емілі і Себастьян поки заводити не поспішають.

Автор: Міла Іванова