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Ідеальна пара: Емілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії в компанії чоловіка

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.05.2020 - 22:22
Ідеальна пара: Емілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії в компанії чоловіка
Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)

Зірка представила нову колекцію власного бренду

Емілі Ратаковскі представила нову незвичайну колекцію власного бренду – парну. Рекламувати її вона запросила свого чоловіка Себастьяна. Фотосесія вийшла яскравою і стильною: парочка приміряла вбрання однакового забарвлення: з ланцюгами і леопардовим принтом. Емілі постала в шортах і блузі, надягнутій на голе тіло. А чоловік гарячої красуні одягнув шорти та сорочку.

У зйомці пара обнімається і цілується, стоячи посеред своєї спальні. На деяких знімках Себастьян тримає Емілі на руках. Зрозуміло, на всіх фото Ратаковскі зуміла показати не тільки речі, але і своє досконале тіло. «Літні комплекти – для вас та ваших коханих!», – написала Емілі, запросивши шанувальників на сайт за покупками.

Ідеальна пара: Емілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії в компанії чоловіка

Ідеальна пара: Емілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії в компанії чоловікаЕмілі з чоловіком (фото: instagram.com/emrata)

Треба визнати, що вони своєю чергою засипали Емілі коментарями. І не всі вони виявилися такими позитивними. Багато хто дивується, як такий хлопець, як Себастьян, зміг заполучити настільки привабливу дівчину, як Ратаковскі. Також деякі фанати порахували, що вбрання пари виглядають досить смішно.

Ідеальна пара: Емілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії в компанії чоловіка

  • Пара – мета
  • Що за щасливчик цей хлопець!
  • Цінуй її, брат
  • Хороші клоунські костюми
  • Більше подобається для неї, ніж для нього
  • Щасливий чувак
  • Обожнюю це!
  • Милооо
  • Я в захваті від моделей
  • Я серйозно: не розумію, як цей чувак отримав цю дівчину

Ідеальна пара: Емілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії в компанії чоловіка

Ідеальна пара: Емілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії в компанії чоловіка

Ідеальна пара: Емілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії в компанії чоловіка

Ідеальна пара: Емілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії в компанії чоловіка

Ідеальна пара: Емілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії в компанії чоловіка

Ідеальна пара: Емілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії в компанії чоловіка

Ідеальна пара: Емілі Ратаковскі знялася у відвертій фотосесії в компанії чоловіка

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/emrata)

Нагадаємо, пара почала зустрічатися відразу після знайомства, а вже через пару тижнів закохані вирішили одружитися. За професією Себастьян актор і продюсер, але прославився хлопець саме як бойфренд і чоловік Емілі Ратаковскі. Він в усьому підтримує свою кохану і, за словами самої моделі і бізнесвумен, став справжньою опорою для неї. Емілі часто зізнається, як їй пощастило зустріти чоловіка і як вона цінує його турботу і підтримку. Кілька років тому пара завела пса Коломбо. А ось дітей Емілі і Себастьян поки заводити не поспішають.

Автор: Міла Іванова

Теги Новини України модельЭмили Ратаковски
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