Ідеальна пара: Катерина Кухар в розкішному білому з чоловіком оспівали силу взаємного кохання

Прима-балерина з чоловіком поставили шанувальників перед вибором
Катерина Кухар і Олександр Стоянов в Києві ведуть активне світське життя. Прима-балерина сама зізнається, що її літо виявилося зовсім не нудним і щедрим на події, незважаючи на карантин. Так, пара показала фото, зроблені під час одного з останніх світських виходів і попросила шанувальників допомогти визначитися з тим, який знімок краще.
Суддя "Танців з зірками" одягнула для рауту білосніжне плаття в підлогу, що агадує весільне. А Олександр вибрав білу сорочку, темно-сині штани і стильні шкіряні сліпони з оригінальним малюнком. Артист ніжно обійняв дружину, а вона притиснулася до коханому чоловікові.
"Найкраща косметика — це любов! ... І люблячий чоловік! А з приводу фото у нас з Олександром Стояновим виникла суперечка: перше чи друге? Я за перше! А він відповідно.1 or 2? Чия правда, розсудіть?" - попросила допомоги у шанувальників балерина.
Катерина і Олександр продемонстрировалироскошные образи для світського виходу ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Олександр також поміркував на тему благотворного впливу самого благородного і надихаючого почуття у світі – кохання.
"А поки моя дружина визначається з фото, я виставлю те, що подобається мені! Кажуть, що жінки розквітають при наявності поруч гідного чоловіка! Готовий посперечатися, чоловіки теж стають краще, коли поруч з ними кохана жінка!" - вважає артист.
Катерина Кухар і Олександр Стоянов зачарували ніжністю на людях ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Катерина і Олександр навіть вступили в жартівливу конфронтацію, сперечаючись, чиє фото стані лідером голосування. "У мене на сторінці проголосують за другу фотку", - констатував під постом дружини артист. "Але це моя", - парирувала балерина. "Може бути і на твоїй виберуть другу. Зараз мої лобісти підключаться", - пообіцяв він Катерині.
Думки підписників розділилися, але незмінним було їх захоплення подружжям і їх ставленням один до одного.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар розповіла про обмеження в житті і дізналася секрет про чоловіка.