Ідеальна: Дорофєєва в бікіні привела в захват навіть Джамалу

Популярна співачка Надя Дорофєєва може похвалитися витонченою фігурою, яку вона не соромиться демонструвати у відвертих і ефектних вбраннях на сцені. Зірка намагається не пропускати занять у залі і тренувань, хоч і зізнається – її любов до спорту народилася далеко не з першої спроби. Надя правильно харчується і п'є багато чистої води, але не може відмовити собі в улюбленому латте, правда, судячи з її зовнішнього вигляду, ця маленька гастрономічна радість абсолютно не позначається на її струнких формах. Так, артистка прилетіла до Туреччини, де у неї запланована низка концертів, і не втрималася від пляжного фото в бікіні. Відповідний знімок Надя розмістила в Instagram.

Щаслива і розслаблена дівчина позує в спокусливому чорному купальнику-бікіні і в кепці, під якою ховає обличчя без макіяжу.

Ще одним жарким фото співачка похвалилася в розділі Stories. На ньому вона хвалиться пружними сідницями, розвернувшись до камери спиною.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Гаряча фотосесія вразила наповал не тільки численних підписників Наді, але і підкорила її колегу, співачку Джамалу. "Ідеальна!" - залишила та красномовний коментар.

Шанувальники дівчини також були щедрі на щирі компліменти і не змогли пройти повз її струнких форм.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Чорна пантера", "Довгонога ікона стилю", "Як можна бути такою красивою?", "Надя, Ви дійсно ідеальна", "Дуже красива фігура", "Який прес", "Ось це фігура! Крута!", "Дуже тоненька", "Та ти неперевешена!", "Яке тіло!", "Модель", - писали фоловери.

Раніше Надя Дорофєєва підкорила сміливим фото в сітчастих панчохах і короткій сукні-свитшоті.

Нагадаємо, що ресторатор Микола Тищенко показала веселе відео з Надею Дорофєєвої і Олексієм Завгороднім-Позитивом, зроблене в Туреччині, де бізнесмен відпочиває з сім'єю і друзями.