Ідеальна: 46-річна Вікторія Бекхем зачарувала мережу натуральною красою

Вікторія Бекхем продемонструвала нове фото у темно-синьому платті, яке вже показувала шанувальникам раніше. Але тепер знаменита красуня зробила акцент на макіяжі, який виконала за допомогою продуктів власного б'юті-бренду. На новому селфі вона показала обличчя крупним планом: дизайнер дивиться у вікно задумливо, з легким прищуром. У підпису знаменитість зазначила, що мейк-ап вона зробила своїми улюбленими продуктами, а саме сатиновим каялом.

Образ Вікторії високо оцінила мережа (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Образ дружини Девіда Бекхема вийшов гармонійним і яскравим. У поєднанні з яскраво-синім сукнею легка димка на очах виглядала більш ніж виграшно. На додаток до лука вона підібрала кільце з великим каменем. Бездоганний аутфіт заслужив масу похвал від публіки. Особливо всіх зацікавив свіжий і молодий вигляд Вікторії, яка відома своєю нев'янучою красою. До речі, зірка запевняє, що не сприймає ніяких пластичних втручань в свою зовнішність. І її молодість – заслуга хороших ген, правильного харчування, водного режиму і грамотного догляду.

Сім'я відзначила день народження Ромео (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Ідеальна особистість назавжди», «Дуже красива», «Ти просто ідеал», «Моє натхнення», «Дивна», «Натуральна краса», «Чарівна», «Дуже добре», «Ромео просто твоя копія, Вікторія», «Ідеал», – такі коментарі продовжують писати фолловери ікони стилю.

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала масу знімків сина Ромео, який днями відзначив своє 18-річчя. На честь свята зірка запостила частину архівних кадрів, починаючи з народження дитини і до знакової дати. А пізніше показала, як весело вони всією сім'єю відзначили торжество.