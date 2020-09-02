ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ідеальна: 46-річна Вікторія Бекхем зачарувала мережу натуральною красою

Середа 02 вересня 2020 19:31
Ідеальна: 46-річна Вікторія Бекхем зачарувала мережу натуральною красою
Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Вікторія демонструє свою нев'янучу красу

Вікторія Бекхем продемонструвала нове фото у темно-синьому платті, яке вже показувала шанувальникам раніше. Але тепер знаменита красуня зробила акцент на макіяжі, який виконала за допомогою продуктів власного б'юті-бренду. На новому селфі вона показала обличчя крупним планом: дизайнер дивиться у вікно задумливо, з легким прищуром. У підпису знаменитість зазначила, що мейк-ап вона зробила своїми улюбленими продуктами, а саме сатиновим каялом.

Ідеальна: 46-річна Вікторія Бекхем зачарувала мережу натуральною красою

Образ Вікторії високо оцінила мережа (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Образ дружини Девіда Бекхема вийшов гармонійним і яскравим. У поєднанні з яскраво-синім сукнею легка димка на очах виглядала більш ніж виграшно. На додаток до лука вона підібрала кільце з великим каменем. Бездоганний аутфіт заслужив масу похвал від публіки. Особливо всіх зацікавив свіжий і молодий вигляд Вікторії, яка відома своєю нев'янучою красою. До речі, зірка запевняє, що не сприймає ніяких пластичних втручань в свою зовнішність. І її молодість – заслуга хороших ген, правильного харчування, водного режиму і грамотного догляду.

Ідеальна: 46-річна Вікторія Бекхем зачарувала мережу натуральною красоюСім'я відзначила день народження Ромео (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Ідеальна особистість назавжди», «Дуже красива», «Ти просто ідеал», «Моє натхнення», «Дивна», «Натуральна краса», «Чарівна», «Дуже добре», «Ромео просто твоя копія, Вікторія», «Ідеал», – такі коментарі продовжують писати фолловери ікони стилю.

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала масу знімків сина Ромео, який днями відзначив своє 18-річчя. На честь свята зірка запостила частину архівних кадрів, починаючи з народження дитини і до знакової дати. А пізніше показала, як весело вони всією сім'єю відзначили торжество.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Виктория БекхэмДэвид Бекхэм
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся