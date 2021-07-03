RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вона ідеальна! Надя Дорофєєва в бікіні спокусливо позувала в гамаку

Автор: Марина Настевич

Надя Дорофєєва стежить за своєю фігурою і може похвалитися просто-таки точеними формами - предметом обожнювання і заздрості багатьох! Співачка зізналася, що з тих пір як прийняла і полюбила своє тіло, любить фотографуватися в купальниках і зібрала вже цілу їх колекцію. На свіжих фото артистка покрасувалася в яскравому помаранчевому бікіні.

Спокусливими кадрами зірка поділилася у своєму Instagram.

Надя опублікувала фото і відео, на яких спокусливо позує в гамаку. Вона млосно лежить з келихом коктейлю в руці, демонструючи ідеальну фігуру.

Виконавиця запропонувала рецепт легкого і смачного літнього перекусу для тих, хто не любить морочитися з приготуванням.

Надя Дорофєєва похвалилася розкішною фігурою в бікіні (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

"Хоч я готова продати душу за пюрешку з оселедцем, влітку хочеться чогось простого і легкого. Кулінар з мене, ви знаєте, який...тому ловіть рецепт брускетти для всіх, хто любить смачно поїсти і не морочитися:

  • улюблений хліб
  • вершковий сир
  • стиглий авокадо
  • в'ялені томати
  • будь-яка свіжа зелень", - поділилася Дорофєєва.

Підписники співачки не залишилися осторонь і викупали її в компліментах.

  • Яка ти красива
  • Надя оселедцева душа
  • Неможливо не дивитися на цей нереальний прес
  • Богиня
  • Яка фігура! Мені здається, який би купальник Надя не одягла б, все одно буде виглядати як богиня!
  • Ну найкраща
  • Обалденная
  • Я подумав Кайлі Дженнер
  • Ця фігура зводить мене з розуму
  • Красуня! У відмінній формі
  • Надя, які гарні ніжки у тебе, шикарні просто!!!

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розсекретивши прізвисько свого чоловіка і оригінально привітала його з днем народження.

Читайте LITE в Google News
певецНадя Дорофеєвафигура