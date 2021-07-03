Вона ідеальна! Надя Дорофєєва в бікіні спокусливо позувала в гамаку

Надя Дорофєєва стежить за своєю фігурою і може похвалитися просто-таки точеними формами - предметом обожнювання і заздрості багатьох! Співачка зізналася, що з тих пір як прийняла і полюбила своє тіло, любить фотографуватися в купальниках і зібрала вже цілу їх колекцію. На свіжих фото артистка покрасувалася в яскравому помаранчевому бікіні.
Спокусливими кадрами зірка поділилася у своєму Instagram.
Надя опублікувала фото і відео, на яких спокусливо позує в гамаку. Вона млосно лежить з келихом коктейлю в руці, демонструючи ідеальну фігуру.
Виконавиця запропонувала рецепт легкого і смачного літнього перекусу для тих, хто не любить морочитися з приготуванням.
Надя Дорофєєва похвалилася розкішною фігурою в бікіні (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
"Хоч я готова продати душу за пюрешку з оселедцем, влітку хочеться чогось простого і легкого. Кулінар з мене, ви знаєте, який...тому ловіть рецепт брускетти для всіх, хто любить смачно поїсти і не морочитися:
Підписники співачки не залишилися осторонь і викупали її в компліментах.
Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва розсекретивши прізвисько свого чоловіка і оригінально привітала його з днем народження.