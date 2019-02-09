Ідеальна у будь-якому ракурсі: Брежнєва поділилася гарячими фото з Мальдів

Шанувальники не змогли встояти перед спокусливими знімками і почали розхвалювати співачку
Популярная певица Вера Брежнева, которая ранее покорила сеть нежным образом у фортепиано, продолжает радовать фанатов яркими снимками. Так, певица поделилась горячим фото с пляжа и получила массу комплиментов. Соответствующее фото опубликовано в Instagram.
"Ещё немного поскучаю по солнцу и океану... Я теплолюбивый человек и мне практически не бывает летом жарко. Зато зимой всегда холодно..." - написала Вера в посте.
В кадре Брежнева облачена в откровенный наряд. Исполнительница без стеснений позирует в разных ракурсах, подчеркивая достоинства фигуры и демонстрируя изящную талию:
Фото: (instagram.com/ververa)
Подписчики моментально отреагировали на фото исполнительницы и начали выписывать приятные комментарии в ее адрес:
"В любом ракурсе идеальна";
"Красавица";
"Фигура просто супер";
"Обалденная женщина";
"Сногсшибательная Вера";
Скриншот: (instagram.com/ververa)
Ранее Вера Брежнева показала, с кем отправилась отдыхать на экзотичекий курорт, на котором давно мечтала побывать.
К слову, Вера Брежнева даже в отпуске продолжала заниматься спортом. Она показала, как делает упражнения на пляже вместе со своей подругой, российской моделью Еленой Перминовой.