Ідеальна у будь-якому ракурсі: Брежнєва поділилася гарячими фото з Мальдів

Шанувальники не змогли встояти перед спокусливими знімками і почали розхвалювати співачку

Популярная певица Вера Брежнева, которая ранее покорила сеть нежным образом у фортепиано, продолжает радовать фанатов яркими снимками. Так, певица поделилась горячим фото с пляжа и получила массу комплиментов. Соответствующее фото опубликовано в Instagram.

"Ещё немного поскучаю по солнцу и океану... Я теплолюбивый человек и мне практически не бывает летом жарко. Зато зимой всегда холодно..." - написала Вера в посте.

В кадре Брежнева облачена в откровенный наряд. Исполнительница без стеснений позирует в разных ракурсах, подчеркивая достоинства фигуры и демонстрируя изящную талию:

Фото: (instagram.com/ververa)

Подписчики моментально отреагировали на фото исполнительницы и начали выписывать приятные комментарии в ее адрес:

"В любом ракурсе идеальна";

"Красавица";

"Фигура просто супер";

"Обалденная женщина";

"Сногсшибательная Вера";

Скриншот: (instagram.com/ververa)

Ранее Вера Брежнева показала, с кем отправилась отдыхать на экзотичекий курорт, на котором давно мечтала побывать.

К слову, Вера Брежнева даже в отпуске продолжала заниматься спортом. Она показала, как делает упражнения на пляже вместе со своей подругой, российской моделью Еленой Перминовой.



