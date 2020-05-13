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Вона ідеальна: Кім Кардашьян захопила пишними формами в ефектному вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.05.2020 - 22:34
Вона ідеальна: Кім Кардашьян захопила пишними формами в ефектному вбранні
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка показала архівне селфі

Кім Кардашьян любить ефектні вбрання, а також спокусливі селфі. Зараз, коли вбиратися особливо нікуди, вона надихає мережу архівними фото. Цього разу вона знайшла лук, який вже колись демонструвала. Аутфіт знаменитої красуні і багатодітної мами склали яскраво-жовта блуза з квітковим принтом, а також спідниця з високим розрізом спереду. Інстадіва сидить на колінах у своїй вбиральні, посилаючи в камеру повітряний поцілунок. Образ доповнили вільно розпущене по плечах волосся і яскравий макіяж з рожевими губами і накладними віями. Пост 39-річна красуня підписала коротко і ємко: з допомогою емодзі у вигляді поцілунку.

Вона ідеальна: Кім Кардашьян захопила пишними формами в ефектному вбранніКім порадувала новим фото (фото: instagram.com/kimkardashian)

Шанувальники знаменитості, як завжди, виявилися більш красномовними. Але серед позитивних та захоплених коментаторів знайшлися і ті, хто вирішив висловити свої припущення про невдалу позу Кім.

  • Кіммі, Каньє в курсі, що ти посилаєш нам поцілунки?
  • Ти така красива
  • Може, це тільки моя думка. Але нога виглядає ненатурально.
  • Прекрасна і чудова міс Уест
  • Що сталося з твоєю ногою?
  • Чудова
  • Гаряча
  • О боже, ти так прекрасна!
  • Люблю тебе, ангел
  • Прекрасна
  • Ти просто неймовірна

Вона ідеальна: Кім Кардашьян захопила пишними формами в ефектному вбранні

Вона ідеальна: Кім Кардашьян захопила пишними формами в ефектному вбранні

Вона ідеальна: Кім Кардашьян захопила пишними формами в ефектному вбранні

Вона ідеальна: Кім Кардашьян захопила пишними формами в ефектному вбранні

Вона ідеальна: Кім Кардашьян захопила пишними формами в ефектному вбранні

Вона ідеальна: Кім Кардашьян захопила пишними формами в ефектному вбранні

Вона ідеальна: Кім Кардашьян захопила пишними формами в ефектному вбранні

Вона ідеальна: Кім Кардашьян захопила пишними формами в ефектному вбранні

Вона ідеальна: Кім Кардашьян захопила пишними формами в ефектному вбранні

Вона ідеальна: Кім Кардашьян захопила пишними формами в ефектному вбранні

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, Кім обожнює жовтий відтінок, так як знає – він відмінно підходить брюнеткам. Нещодавно вона взяла участь у відвертій фотосесії, і один з образів був у золотаво-жовтому купальнику з високими вирізами на стегнах. Доповнює образ широке кольє зі сріблястими камінням на шиї, а також знову незвичайна зачіска. Волосся Кім заплели в довгі коси. Останній штрих – яскравий макіяж. Зірка позує на тлі океану в різних ракурсах. Серія кадрів наробила багато галасу серед послідовувачів Кардашьян. В тому числі і через невдалий фотошоп. Так, деякі фолловери зазначили, що на фото, де Кім в образі жінки-змії, у волоссі з'явилася «зайва» рука.

Теги Новини України Кім Кардашян
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