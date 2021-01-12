Вона ідеальна: Емілі Ратаковскі захопила красою в спокусливій фотосесії

Емілі Ратаковскі, яка знаходиться вже на останніх місяцях вагітності, знялася в новій фотосесії. Дівчина одягнена в одяг світлих відтінків, що робить образ ніжним і привабливим. Родзинка кадрів – в бездоганному макіяжі, який виділив досконалі риси лиця Емілі.

Над ним попрацював один з кращих майстрів б'юті-індустрії Ханг Ванго. Зоряний візажист працює з величезною кількістю знаменитостей і славиться вмінням підкреслювати найкраще в зовнішності своїх клієнток. А також в укладці – зачіска Ратаковскі, яка давно є обличчям бренду по догляду за волоссям, просто бездоганна.

Емілі Ратаковскі в новій зйомці (фото: instagram.com/jennifer_yepez)

Емілі запостила кілька професійних фото, а також з бекстейджа. Бізнесвумен і модель з'явилася в простій домашній обстановці. Ратаковскі позує з чоловіком, який ніжно тримає її за животик, з улюбленим псом Коломбо. Але без спокусливих фото з млосним поглядом, зроблених у власному ліжку зірки, також не обійшлося.

Емілі вдома (фото: instagram.com/emrata)

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковскі показала, як виглядає в звичайному житті. Дівчина позує без макіяжу і в простому пуховику.