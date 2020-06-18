Вона ідеальна: Алессандра Амбросіо в міні-шортах блиснула стрункими ніжками і залізним пресом

Алессандра Амбросіо – одна з найпопулярніших моделей у світі. Вона і зараз часто знімається для глянцевих видань і рекламних кампаній відомих брендів. Одна з її колаборацій – для PrettyBallerinas. Модель показала нові кадри з рекламної кампанії, де приміряла спокусливий літній образ. Алессандра одягла крихітні джинсові шорти, які підкреслили її стрункі засмаглі ноги і залізний прес. Доповнили образ біла блуза з пишними рукавами, а також балетки з кольоровим принтом. Через плече модель перекинула сумочку зміїного забарвлення, а у вуха вставила великі сережки. Образ Амбросіо вийшов грайливим і спокусливим.

Нові фото Алессандри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Не дивно, що шанувальники буквально засипали 39-річну красуню захопленими словами. Багато з них поспішили відзначити, що виглядає зірка набагато молодше реального віку.

Ти виглядаєш на 31

Чудова

Найкраща модель з коли-небудь існували

О боже!

Одне слово: идельна

Ти чарівна

Чудова! Ці ноги

Дивовижна

У тебе дивні ноги, Але

Принцеса назавжди

Могла б ти поділитися, звідки твоє взуття

Так красива, Але

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/alessandraambrosio)

Нагадаємо, раніше модель показала масу пляжних образів. А також свою спортивну фігуру, розтяжку і гнучкість. Вона рекламувала моделі одягу для йоги і спорту, а тому зробила безліч вправ і асан. Фотосесія вийшла живою і незвичайною. Заодно по лукам Алессандри можна простежити останні тенденції літньої моди. У тренді яскраві купальники, дзеркальні окуляри на пів-обличчя з великими шибками, вільного крою сорочки, а також аксесуари для волосся. Амбросіо, приміром, обожнює яскраві гумки і хустки.