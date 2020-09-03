Ідеал: Алессандра Амбросіо розбурхала мережу спортивним тілом в крихітному бікіні

Алессандра Амбросіо продовжує хвилювати шанувальників своїми відвертими фото з Мальдів. Нагадаємо, модель вирушила у відпустку разом з дітьми, батькам і коханим Ноколо Одді. Мета знаменитого в мережі сімейства – відзначити 12-річчя Ані Луїзи, а після просто насолодитися райськими видами та відпочити як слід. З собою в поїздку Алессандра прихопила безліч стильних образів, якими періодично радує своїх фанатів.

Новий образ Алессандри (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

На цей раз Амбросіо приміряла білий купальник, який найкращим чином продемонстрував її спортивну фігуру, а також шоколадний загар. Алессандра опублікувала кілька фото з різних ракурсів, даючи фанатам досхочу себе розглянути.

Тонка талія, залізний прес, стрункі ноги і пружні сідниці в поєднанні з жіночим силуетом і апетитними формами подіяли на них як завжди збудливо. «Ідеал», «Богиня», «Красуня», «Королева», «Муза», «Ти найкраща», «Просто чудова», «Ти просто як свічка в темряві», «Нереальна», «Я люблю тебе так сильно, Алессандра», «Магія», «Ідеальне тіло», – такі коментарі з'являються все під фото екс-«ангела» Victoria's Secret.

Модель просто підірвала мережа (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Сама вона вибрала в якості підписів до своїх барвистих фото різноманітні надихаючі цитати. «Відчуйте запах моря і відчуйте небо. Нехай ваша душа і дух летять»,– пише популярна бразильська модель...